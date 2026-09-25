Откриха първата дигитална платформа за спортни таланти в България

Н овата дигитална платформа за развитие на млади спортни таланти – Future Stars by Betano, бе официално представена на събитие, което събра медии, инфлуенсъри и звезди на българския спорт. С мотото „Бъдещите звезди изгряват днес“, платформата има за цел да подкрепя младите български спортисти, предоставяйки им знания, менторство и практически насоки за личностно и професионално развитие. CSR проектът е създаден от водещата марка за онлайн спортни залагания и игри Betano, която е собственост на международната GameTech компания Kaizen Gaming, с цел да насърчи развитието на спорта у нас.

Future Stars by Betano представлява онлайн платформа, в която млади спортисти на възраст между 18 до 25 години могат да кандидатстват, за да получат менторска подкрепа от популярни спортисти в България. Проектът събира на едно място водещи имена в спорта и таланти, които тепърва ще се развиват в избраната от тях дисциплина.

Менторите във Future Stars by Betano са известният фитнес модел и писател Биляна Йотовска; доказаният фитнес инструктор и нутриционист Кирил Танев и спортният психолог и бивш професионален състезател по баскетбол Полина Хаджиянкова. Всички те ще помагат на участниците в програмата както чрез личния си опит и знания, така и чрез полезни съвети и напътствия към младите таланти.

Биляна Йотовска - ментор в програмата "Future Stars by Betano" Източник: Kaizen Gaming

Специален гост и посланик на събитието бе една от най-успешните български състезателки по фигурно пързаляне - Александра Фейгин. Многократна национална шампионка на България, тя представя страната ни на престижни международни първенства, включително Олимпийски игри, световни и европейски шампионати. Със своите постижения, Александра е вдъхновение и пример за много млади спортисти, които са в началото на своя кариерен път.

Участниците в програмата Future Stars by Betano ще имат достъп до видео и текстово съдържание, както и до онлайн класове с професионалните ментори. Като част от програмата, младежите ще изграждат увереност и знания в три направления:

Ментално здраве

Професионално развитие

Личностно израстване

Материалите и ресурсите в платформата ще бъдат достъпни поетапно до края на тази и следващата година. Ще бъдат организирани и онлайн събития с участието на менторите, по време на които участниците ще могат да се срещнат и да общуват с тях.

„Future Stars by Betano е нашият начин да покажем, че подкрепяме младите спортисти не само на терена, но и в живота. Платформата е създадена, за да им дава знанията, които често липсват в началото на професионалния път. Това е дългосрочен проект, чрез който бихме искали да помогнем за изграждането на бъдещите спортни таланти в България“. – сподели Цветин Йорданов, мениджър на Kaizen Gaming за България и ръководител по прилагането на политиките за отговорен хазарт.

„Щастливи сме, че успяхме да реализираме този проект в България, тъй като имаме подобни успешни примери в страни като Гърция, Румъния и Португалия. Future Stars by Betano е първата стъпка към създаването на една осъзната общност от млади хора, които обичат спорта и се стремят да постигат целите си. Това е социален проект, който целим да развиваме и в бъдеще, за да достигнем до още по-широк кръг от участници и да подкрепим колкото се може повече спортисти, които са в началото на своята кариера.“ – добави г-н Йорданов.

Цветин Йорданов, мениджър на Kaizen Gaming за България с менторите в програмата Източник: Kaizen Gaming

По време на откриващото събитие с водещ инфлуенсъра Стефан Попов - Чефо, се проведе дискусия, посветена на спорта и изграждането на здравословни навици в ежедневието. Всички присъстващи имаха възможност да зададат своите въпроси, а ето какво споделиха и менторите в програмата:

Биляна Йотовска – фитнес модел: „Мотивацията не е даденост. Тя е вътрешен импулс, който трябва постоянно да поддържаме в себе си, за да израстваме като личности. Във Future Stars by Betano всеки млад човек може да открие по нещо за себе си – не само как правилно да се храни и тренира, но и как да развие емоционалната си интелигентност.“

Кирил Танев – нутриционист: „Храненето е неразделна част от физическата подготовка. То е горивото за всеки спортист, за да може да постига високи резултати. Ето защо правилно подбраното меню, добрата почивка и позитивната ментална нагласа са толкова важни за успеха“.

Полина Хаджиянкова – спортен психолог: „Радвам се, че съм част от Future Stars by Betano, защото тя дава достъп до знания и подкрепа, които носят добавена стойност за всеки спортист. В програмата поставяме ключов акцент върху психическата и емоционалната устойчивост, които са толкова важни за всеки професионален спортист“.

Александра Фейгин също поздрави участниците в програмата и изрази своята мотивация да бъде част от проекта: „Вярвам, че зад всеки малък или голям успех в спорта, а и в живота, стои подкрепата на семейството, на близките хора и треньорите. Никой не може да успее сам. Успехът се гради с талант, но и с много труд и с ежедневни усилия, компромиси и стремеж да постигнеш целта”.

Александра Фейгин - специален гост на събитието Източник: Kaizen Gaming

Гостите на събитието участваха и в специалната интерактивна стена „Къде се виждаш след 1 година?“, където записаха своите мечти и цели – символ на ключовото послание на Future Stars by Betano - “Шампионите не се раждат - те се изграждат”: стъпка по стъпка, медал след медал, започвайки от днес.

Целта на организаторите е платформата да се развива като мотивационен инструмент, подпомагайки създаването на общност от млади таланти в спорта, които да обменят полезна информация, добри практики и съвети за изграждане на успешна кариера в спорта и поддържане на здраво тяло и дух.

За повече информация: https://betanofuturestars.bg/

Платформата официално стартира днес Източник: Kaizen Gaming

За Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming е една от най-големите GameTech компании в света. С фокус върху технологиите и хората, компанията непрекъснато развива продуктите и услугите си, като поставя отговорната и сигурна среда в основата на дейността си на всеки пазар, на който оперира.

Kaizen Gaming притежава бранда за онлайн спортни залози и игри Betano, който има утвърдено присъствие на множество пазари в Европа, Северна и Южна Америка и Африка. Компанията има над 3 000 служители по целия свят.

Kaizen Gaming е носител на множество престижни отличия в индустрията, включително наградата „Оператор на годината“ на EGR Operator Awards и SBC Awards 2025. През 2026 г. компанията за втора поредна година спечели и отличията „Sportsbook Operator of the Year – Latin America“ и „Casino Operator of the Year – Latin America“ в рамките на SBC Awards Americas.