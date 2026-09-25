Йотова и китайският вицепрезидент обсъдиха нови възможности за сътрудничество

П резидентът Илияна Йотова и китайският вицепрезидент Хан Джън обсъдиха перспективите пред двустранното сътрудничество между България и Китай. Срещата се състоя в Ню Йорк в рамките на посещението на българския държавен глава за участие в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.
По време на разговора беше отчетена положителната тенденция в развитието на отношенията между двете държави след подписаната през 2019 г. съвместна декларация от президентите Румен Радев и Си Дзинпин за издигане на отношенията до ниво стратегическо партньорство.
- Земеделие и достъп до китайския пазар
Йотова и Хан Джън отбелязаха активния политически диалог между България и Китай и обсъдиха основните области на сътрудничество.
Сред тях е земеделието. Българският президент подчерта необходимостта от улесняване на достъпа на български селскостопански продукти до китайския пазар, включително на продукция с екологични характеристики.
Двамата отново поставиха и въпроса за откриването на директна авиолиния между София и Пекин. Според тях тя би улеснила бизнес контактите и би дала допълнителни възможности за развитие на туризма между България и Китай.
- Образование и културен обмен
По време на срещата беше подчертано и сътрудничеството в областта на образованието и културата.
Хан Джън благодари на Илияна Йотова за подкрепата ѝ за инициативата българско тракийско съкровище да бъде представено в Пекин през 2029 г. Тогава ще се навършат 80 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Китай.
Китайският вицепрезидент предаде на Йотова поздрави от президента Си Дзинпин.
Хан Джън отбеляза също, че Китай високо оценява участието на българския президент през миналата година в Пекин в международен форум на високо равнище, посветен на жените. Той подчерта и ангажимента на Йотова към защитата на правата на жените.