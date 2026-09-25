България

Йотова и китайският вицепрезидент обсъдиха нови възможности за сътрудничество

Сред темите бяха достъпът на български продукти до китайския пазар, директна авиолиния и културният обмен

Василена Василева Василена Василева

25 септември 2026, 14:06
Йотова и китайският вицепрезидент обсъдиха нови възможности за сътрудничество
Източник: Президентство на Република България

П резидентът Илияна Йотова и китайският вицепрезидент Хан Джън обсъдиха перспективите пред двустранното сътрудничество между България и Китай. Срещата се състоя в Ню Йорк в рамките на посещението на българския държавен глава за участие в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

По време на разговора беше отчетена положителната тенденция в развитието на отношенията между двете държави след подписаната през 2019 г. съвместна декларация от президентите Румен Радев и Си Дзинпин за издигане на отношенията до ниво стратегическо партньорство.

Източник: Президентство на Република България
  • Земеделие и достъп до китайския пазар

Йотова и Хан Джън отбелязаха активния политически диалог между България и Китай и обсъдиха основните области на сътрудничество.

Сред тях е земеделието. Българският президент подчерта необходимостта от улесняване на достъпа на български селскостопански продукти до китайския пазар, включително на продукция с екологични характеристики.

Двамата отново поставиха и въпроса за откриването на директна авиолиния между София и Пекин. Според тях тя би улеснила бизнес контактите и би дала допълнителни възможности за развитие на туризма между България и Китай.

  • Образование и културен обмен

По време на срещата беше подчертано и сътрудничеството в областта на образованието и културата.

Хан Джън благодари на Илияна Йотова за подкрепата ѝ за инициативата българско тракийско съкровище да бъде представено в Пекин през 2029 г. Тогава ще се навършат 80 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Китай.

Китайският вицепрезидент предаде на Йотова поздрави от президента Си Дзинпин.

Хан Джън отбеляза също, че Китай високо оценява участието на българския президент през миналата година в Пекин в международен форум на високо равнище, посветен на жените. Той подчерта и ангажимента на Йотова към защитата на правата на жените.

Редактор: Василена Василева
Източник: Президентство на Р България    
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