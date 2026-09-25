Велислава Петрова: Външната политика трябва да носи конкретни резултати за България

С интензивна програма от двустранни срещи, многостранни формати и публични участия министърът на външните работи Велислава Петрова приключи участието си в Седмицата на високо равнище на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

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В рамките на посещението България постави последователен фокус върху три взаимно свързани приоритета - сигурността, стратегическата свързаност и развитието на активни политически и икономически партньорства.

Министър Петрова проведе разговори с представители на държави от Европа, Северна и Латинска Америка, Черноморския регион, Близкия изток, Азия и Африка.

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"Външната политика трябва да носи конкретни резултати за България. Това означава да защитаваме националните си интереси, да изграждаме устойчиви партньорства и да превръщаме стратегическото положение на страната ни в реално предимство“, заяви министър Петрова.

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Сред водещите теми в разговорите бяха стратегическата свързаност, европейската и трансатлантическата сигурност, международното право и ролята на ООН, сигурността в Черноморския регион, енергийната диверсификация, транспортните и икономическите коридори, регионалното сътрудничество и възможностите за разширяване на инвестиционните и търговските връзки.

Специален акцент беше поставен върху подготовката на Регионалната среща на върха за свързаност през 2027 г., на която България ще бъде домакин.

В разговорите си с партньори от Черноморския регион, Близкия изток и Азия министър Петрова обсъди възможностите за развитие на по-сигурни и диверсифицирани транспортни, енергийни и икономически връзки между Европа и Азия.

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В рамките на многостранната си програма министър Петрова участва в срещи и събития, посветени на глобалната продоволствена сигурност в Черноморския регион, защитата на бежанците, регионалното сътрудничество и ролята на жените в международната политика.

Участието на министър Петрова в Ню Йорк затвърди активното присъствие на България в международния диалог и усилията на страната ни да превърне своето стратегическо положение в конкретни проекти, инвестиции и устойчиви партньорства.