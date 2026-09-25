Румъния маха таксата за Дунав мост към Русе: Ще направи ли България същото?

О т 1 октомври Румъния премахва таксата за преминаване по Дунав мост в посока от Гюргево към Русе. Това съобщи пред БТА държавният секретар в румънското Министерство на транспорта и инфраструктурата Хорациу Козма.

„Уведомихме българското правителство и предложихме да обмисли подобна мярка за премахване на таксата в участъка от Русе до Гюргево“, заяви Козма.

По думите му действащите споразумения между България и Румъния позволяват подобна промяна и не е необходимо сключването на допълнително междуправителствено споразумение.

Какво се променя от 1 октомври

Решението за премахване на таксите в Румъния беше обявено на 23 септември от министъра на транспорта Раду Мируца.

От 1 октомври шофьорите няма да плащат такси за преминаване по три ключови мостови съоръжения в страната.

Сред тях е мостът при Гюргево-Русе, като премахването на таксата ще важи за движението от Румъния към България.

Мярката обхваща още моста Фетещ-Черна вода по автомагистралата към Черно море и съоръжението Джурджени-Ваду Ой, което свързва областите Мунтения и Добруджа.

Какво предлага Румъния на България

Румънската страна е предложила на българското правителство да обмисли премахването на таксата и за преминаването от Русе към Гюргево.

Ако България предприеме такава стъпка, таксите за преминаване по Дунав мост ще отпаднат и в двете посоки.

Очакванията са премахването на таксите да улесни движението и да намали забавянията при преминаването през мостовете. Според румънски медии това може да има положителен ефект и върху търговските и туристическите връзки между двете държави.