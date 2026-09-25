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ЕК започна пет наказателни процедури срещу България

Те са свързани с правилата срещу прането на пари, наркотиците, ремонта на стоки, промишленото замърсяване и пазара на водород

Василена Василева Василена Василева

25 септември 2026, 14:13
ЕК започна пет наказателни процедури срещу България
Източник: БТА

Е вропейската комисия започна пет наказателни процедури срещу България заради забавяне при въвеждането на европейски правила в националното законодателство. Те обхващат борбата с изпирането на пари, контрола върху наркотичните вещества, правата на потребителите, опазването на околната среда и пазара на водород.

ЕК даде два месеца на България да отговори по редица нарушения

България е сред редица държави членки, към които Комисията е предприела действия заради неспазени срокове за транспониране или прилагане на европейското законодателство.

  • Правилата срещу прането на пари

ЕК открива процедури срещу 18 държави, сред които и България, заради неспазване на срока до 10 юли за цялостното въвеждане на общите правила за борба с изпирането на пари.

Новите изисквания предвиждат компетентните органи, саморегулиращите се организации, задължените субекти и лицата със законов интерес да получават достъп до регистрите на действителните собственици.

Целта е да се повиши прозрачността на собствеността и да се ограничат слабостите във финансовата система на ЕС. Точната и актуална информация за действителните собственици е важна и за правоприлагащите органи.

До изтичането на срока 18 държави не са съобщили за пълното въвеждане на правилата.

Ако в рамките на два месеца Комисията не получи задоволителен отговор, тя може да предприеме следващи стъпки по процедурите.

ЕК започва три нови наказателни процедури срещу България

  • Нови психоактивни вещества

Втората процедура срещу България е свързана с новите психоактивни вещества.

ЕК предприема действия срещу осем държави, които не са въвели до 12 юли промените, с които три нови психоактивни вещества - 2-MMC, NEP и 4-BMC - се включват в определението на ЕС за „наркотик“.

Така веществата попадат в обхвата на правилата за престъпленията и наказанията, свързани с незаконния трафик на наркотици.

Според Комисията промените имат за цел да уеднаквят националните мерки за контрол и да улеснят трансграничното сътрудничество между правоохранителните и съдебните органи.

ЕК движи седем наказателни процедури срещу България

  • Право на ремонт на стоките

ЕК започва процедура и заради забавяне при въвеждането на европейските правила за поправка на стоки.

България е сред 18 държави, които не са уведомили Комисията до 31 юли, че са въвели необходимите правила.

С новите изисквания потребителите получават право да поискат ремонт на продукти като смартфони, перални и хладилници дори след изтичането на законовата гаранция.

Производителите трябва да предоставят услугата на разумна цена и в разумен срок.

Мерките са насочени към удължаване на живота на продуктите и ограничаване на отпадъците и замърсяването на околната среда.

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  • Правила за промишленото замърсяване

Отделна процедура е започната срещу всички държави от ЕС заради непълното въвеждане на новите правила за ограничаване на замърсяването от промишлени инсталации.

С тях се цели ограничаване на употребата на опасни химикали и се въвежда ново право на обезщетение за вреди върху здравето, причинени от незаконно замърсяване.

Срокът за въвеждането на правилата е изтекъл на 1 юли.

  • Забавяне и при правилата за водорода

България е сред 26 държави от ЕС, срещу които ЕК започва процедура заради забавяне при въвеждането на правилата за пазара на водород.

Европейското законодателство, прието през 2024 г., има за цел да улесни навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове, включително водород.

Държавите членки трябваше да въведат новите правила до 5 август. По данни на Комисията само Италия е изпълнила срока.

И при тази процедура държавите разполагат с два месеца, за да отговорят на ЕК. При незадоволителен отговор Комисията може да предприеме следващи действия.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел Николай Желязков      
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