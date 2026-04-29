Лорън Санчес открадна вниманието на вечерята с крал Чарлз III

Л орън Санчес направи поразително впечатление на бляскавата държавна вечеря, организирана в чест на крал Чарлз III и кралица Камила. Всички погледи бяха вперени в нея, докато тя преминаваше по червения килим, пише HELLO!

Пристигайки ръка за ръка с милиардера Джеф Безос, Лорън въплъти изтънчения лукс в разкошна черна рокля, която постигаше перфектен баланс между вечната елегантност и модерния сексапил. Моделът с паднали рамене се отличаваше с драматично дълбоко деколте, което подчертаваше силуета ѝ и добавяше смел акцент към иначе класическата визия. Роклята, падаща до земята, следваше всяко нейно движение, засилвайки усещането за драматизъм при появата ѝ.

Тя допълни ансамбъла си с впечатляващо изумрудено колие – ярък цветен акцент, който привличаше вниманието към деколтето и добавяше царствен щрих, подобаващ на високопоставеното събитие. Елегантната прическа завършваше визията, позволявайки на бижутата и роклята да заемат централно място, докато минималистичният метален клъч подчертаваше изискания ѝ стил.

До нея Джеф Безос изглеждаше безупречно в традиционно официално облекло (white tie), състоящо се от черен фрак, снежнобяла жилетка и папионка – пълно съответствие със строгия дрескод на вечерта.

Държавната вечеря, едно от най-престижните събития в дипломатическия календар, събра световни лидери, културни деятели и представители на висшето общество за нощ, посветена на международното единство. И макар събитието да бе пропито с традиции, модният избор на Лорън доказа, че съвременният блясък има своето място дори в най-тържествените исторически моменти.

Денят започна с обръщение на крал Чарлз III пред Конгреса относно „специалните отношения“ между САЩ и Обединеното кралство, в което той призова за глобално сътрудничество и подкрепа в борбата срещу изменението на климата. Речта на Чарлз е едва вторият случай, в който британски монарх говори пред Конгреса (първият бе на неговата майка, кралица Елизабет II, през 1991 г.) и исторически първи за британски крал.

След официалното обръщение кралят се срещна с водещи предприемачи и лидери, сред които Джеф Безос, изпълнителният директор на Apple Тим Кук, Рут Порат от Alphabet и Google, както и Марк Бениоф от Salesforce. Срещата се проведе в залата „Лий“ в Блеър Хаус.

Програмата включваше и среща при закрити врати в Овалния кабинет между Чарлз и Доналд Тръмп, докато кралица Камила и първата дама Мелания Тръмп посетиха образователно събитие със студенти в Тенис павилиона на Белия дом.