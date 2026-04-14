„Бях супер горда от себе си“ – Лорън Санчес за скандалния тоалет на инаугурацията

Лорън Санчес и Джеф Безос на втората инаугурация на Доналд Тръмп. Санчес взриви социалните мрежи с облеклото си

Л орън Санчес си е взела поука. Съпругата на милиардера Джеф Безос стана вайръл, когато тя и съпругът ѝ присъстваха на втората инаугурация на Доналд Тръмп миналата година – не само заради присъствието си, но и заради облеклото си.

Г-жа Безос носеше пухкаво бяло палто на Schiaparelli върху бял костюм с панталон на McQueen. Под сакото си тя беше облякла дантелен корсет, който предизвика сериозен отзвук както на място, така и онлайн.

В ново интервю за New York Times Санчес обсъжда визията си, която предизвика много коментари, и до известна степен прехвърля вината върху последния момент на преместване на церемонията на закрито.

Според Times тя „смятала, че се е облякла консервативно“, като бившата телевизионна водеща заявява: „Бях супер горда със себе си“, пише Page Six.

Други обаче не бяха убедени в модния избор. „Имай малко достойнство и уважение към обстановката и ситуацията“, я критикува тогава Мегин Кели. „Никой не трябва да говори за гърдите ти. Съжалявам. Трябва да говорят за инаугурацията“.

След негативните реакции от знаменитости и потребители в интернет, Санчес отвърна по фин начин, като „харесваше“ подкрепящи коментари в социалните мрежи.

Освен това източник каза пред Page Six, че тя не приема критиките присърце. „На Лорън изобщо не ѝ пука“, казва приятел. „Тя прави каквото си иска“.

„Никога не мога да си представя да напиша нещо злобно в нечий Instagram“, казва Санчес пред Times. „Това наистина би ми разбило сърцето. Искам позитивност: Изглеждаш страхотно. Невероятна си. Искам просто да давам цветя на всички. Защо не?“.

Противоречивата визия от инаугурацията обаче не е първият ѝ моден гаф на политическо събитие; тя също беше критикувана, когато носеше червена рокля с корсет и дантела на Rasario на държавна вечеря в Белия дом през 2024 г.

Сега изглежда, че Санчес е приела реакциите и към двата си тоалета. „Разбирам. Без дантела в Белия дом. Запомнено“, казва тя пред Times.