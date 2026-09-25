Пожар в склад за изолационни материали в Бяла, има загинал

Е дин човек загина при тежък пожар, възникнал в склад за изолационни материали в град Бяла, област Варна. По информация от Областната дирекция на МВР във Варна починалият е чуждестранен гражданин, който е работил в обекта. Към момента органите на реда все още уточняват неговата самоличност и възраст.

Мъж загина при пожар във Варна

За овладяване на стихията на място са изпратени пет противопожарни автомобила, като борбата с огъня продължава. Инцидентът е възникнал в стопанския двор на града, където има висока степен на опасност поради специфичното естество на горимите материали.

Заради възникналия пожар Община Бяла обяви бедствено положение. Това се посочва на страницата на Общината в социалните медии. Бедственото положение важи за град Бяла и село Горица.

Със заповедта на кмета Пеньо Ненов се въвежда в действие Планът за защита при бедствия и аварии и се забранява влизането, пребиваването и движението на моторни превозни средства в районите на бедствието. Активирано е доброволното формирование в общината и се осигуряват нужните медицински екипи, които при необходимост ще оказват помощ.

От администрацията призовават гражданите да не се доближават до района на бедствието и да не пречат на противопожарните, спасителните и медицинските екипи. От кметството апелират хората да следят официалните канали на Общината за актуална информация за развитието на ситуацията.

Трагичният случай идва непосредствено след Седмицата на пожарната безопасност, по време на която Регионалната дирекция във Варна отчете, че близо 90 процента от произшествията в региона се дължат на човешка небрежност. Въпреки инцидента, общият брой на пожарите в областта от началото на годината бележи спад спрямо същия период на предходната 2025 година.