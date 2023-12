Ленард Бърнстейн - ролята, в която Брадли Купър "съзря"

А ктьорът и режисьор Брадли Купър разкрива, че най-накрая се е почувствал "зрял" в ролята на музикалния гений Ленард Бърнстейн в биографичния филм "Маестро", който се очаква да излезе по Нетфликс на 20 декември, предаде АФП.

"Маестро" е вторият опит на 48-годишния актьор зад камера. Купър се насочи към режисурата преди пет години с "Роди се звезда" с Лейди Гага в главната роля.

За новия си филм за известния композитор, диригент и пианист, в който изпълнява главната роля, актьорът и режисьор споделя, че прекарал години в проучване, писане и снимки.

"Маестро" се фокусира върху любовния живот на Бърнстейн, неговата хомосексуалност и измъчената връзка с родената му Чили съпруга, актрисата и активистка Фелисия Монтеалегре, изиграна от британката Кери Мълиган.

Филмът показва и отношенията на Бърнстейн с трите му деца, от които той крие своята хомосексуална ориентация.

Необикновената кариера на композитора, който дирижира Нюйоркската филхармония и ще бъде запомнен с музиката на големия хит на Бродуей "Уестсайдска история", в "Маестро" е само фон.

'Maestro' is up for four awards at the 2024 Golden Globes. 🏆



Bradley Cooper's much-hailed biopic about Leonard Bernstein is nominated for Best Picture, with Cooper up for Best Actor and Best Director, and Carey Mulligan nominated for the Best Actress award. pic.twitter.com/wheMECWDIP