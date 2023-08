Заради изкуствен нос: Брадли Купър критикуван за новия си филм

И зкуственият нос на актьора Брадли Купър, използван за ролята на композитора Ленард Бърнстейн, предизвика полемика, съобщи Франс прес.

Семейството на Бърнстейн защити актьора, който използва голяма назална протеза, за да влезе в кожата на композитора от еврейски произход.

Leonard Bernstein's children defend Bradley Cooper's nose in #Maestro: "It happens to be true that Leonard Bernstein had a nice, big nose. Bradley chose to use makeup to amplify his resemblance, and we're perfectly fine with that. We're also certain that our dad would have been… pic.twitter.com/U218AX6fsl