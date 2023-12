Брадли Купър, Килиън Мърфи и Марго Роби са сред номинираните за "Златен глобус" актьори

Б радли Купър, Леонардо ди Каприо, Килиън Мърфи, Райън Гослинг, Лили Гладстоун, Марго Роби и Ема Стоун са сред актьорите, номинирани за награди "Златен глобус", съобщават световните осведомителни агенции.

Номинациите за отличията, които се готвят да отбележат своето завръщане след скандал и няколко смутни години, бяха обявени от стендъп комика Седрик дъ Ентъртейнър и актьора Уилмър Валдерама.

С най-много номинации - девет на брой, е филмът "Барби", следван от "Опенхаймер" с осем.

В категорията за най-добър актьор във филм - драма са номинирани Брадли Купър за "Маестро", Килиън Мърфи за "Опенхаймер", Леонардо ди Каприо за "Убийците на цветната луна", Колман Доминго за "Ръстин", Андрю Скот за "Непознати" и Бари Киогън за "Солтбърн".

С номинации за най-добра актриса във филм - драма са Лили Гладстоун за "Убийците на цветната луна", Кери Мълиган за "Маестро", Сандра Хюлер за "Анатомия на едно падане", Анет Бенинг за "Наяд", Грета Лий за "Минали животи" и Кейли Спейни за "Присила".

Наградата за най-добър актьор във филм - комедия или мюзикъл ще си оспорват Никълъс Кейдж за "Всички сънуват" (Dream Scenario), Тимъти Шаламе за "Уонка", Пол Джамати за "Останалите", Хоакин Финикс за "Страховете на Бо", Мат Деймън за "Въздушния" и Джефри Райт за "Американска литература".

Претендентките за приза за най-добра актриса във филм - мюзикъл или комедия са Фантейжа Барино за "Пурпурен цвят", Дженифър Лорънс за "Без лоши чувства", Натали Портман за "Май, декември", Алма Пьойсти за "Паднали листа", Марго Роби за "Барби" и Ема Стоун за "Клети създания".

