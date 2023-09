48-годишният Брадли Купър смени имиджа си (СНИМКИ)

48-годишният Брадли Купър бе уловен от папараци, докато се разхожда из Ню Йорк.

Актьорът беше с бяла тениска, тъмносиня жилетка и класически сини дънки. Журналистите обърнаха внимание на новата визия на звездата - актьорът отряза дългата си коса и се появи с къса прическа.

През август Брадли Купър се оказа в центъра на скандал. Актьорът беше критикуван за изкуствения нос, който носеше в ролята на композитора Ленард Бърнстейн във филма "Маестро" - някои евреи решиха, че това е проява на антисемитски стереотипи.

„Не вярваме, че това изображение обижда или омаловажава еврейската общност“, каза Американският еврейски комитет.

Правозащитната организация Anti-Defamation League е съгласна с това твърдение.

„Историята познава примери за евреи, представяни в антисемитски и пропагандни филми като зли карикатурни същества с огромни носове. Този биографичен филм за легендарния композитор Ленард Бърнстейн е различен“, каза Лигата.