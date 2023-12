Брадли Купър отвори каравана за храна в Ню Йорк

Б радли Купър имаше някои специални гости, докато работеше в каравана за храна Cheesesteaks на Danny & Coop в Ню Йорк в сряда.

48-годишният актьор беше посетен поотделно от бившата си Ирина Шейк и настоящата му изгора Джиджи Хадид.

Bradley Cooper Serves Up Philly Cheesesteaks at Food Truck in New York City https://t.co/wpkUAYpkb3 — People (@people) December 7, 2023

37-годишната Шейк спря да хапне в караваната за храна заедно с общата им дъщеря с Купър, Леа Де Сейн.

Моделът беше облечена изцяло в черно за излизането, като носеше пухено яке, чифт панталони и ботуши. На няколко снимки Шейк можеше да се види да говори с бившия си, докато той се усмихваше, като подаваше глава от камиона.

Bradley Cooper's Ex Irina Shayk & Gigi Hadid Among First At His New Food Truck | Click to read more 👇 https://t.co/SGqbTSarr4 — TMZ (@TMZ) December 6, 2023

Междувременно Джиджи Хадид беше видяна да хапва пържола със сирен на цена от 10 долара от караваната, докато стоеше до актрисата от "Джурасик парк" Лора Дърн.

28-годишният супермодел - която наскоро беше подложена на критика за споделяне на невярна информация за войната Израел-"Хамас" - носеше синьо дънково яке върху черна риза, черни панталони и бейзболна шапка, докато нейният приятел усилено работеше.

Bradley Cooper’s ex Irina Shayk and current flame Gigi Hadid visit him working at food truck https://t.co/EDYpj5MjzC pic.twitter.com/sGMA0TqsZP — Page Six (@PageSix) December 6, 2023

За новото начинание на Купър той си партнира с Дани Ди Джампиетро, ​​собственик на пицария Angelo's във Филаделфия, за да създадат техния караваната за храна, Danny & Coop's Cheesesteaks.