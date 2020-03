Лекарят, който откри, че миенето на ръце спасява животи

В ъв време, когато ни учат отново как да си мием правилно ръцете, Гугъл почита един лекар от 19 век, който доказва, че миенето на ръцете спасява животи.

In light of the global COVID-19 outbreak, today’s #GoogleDoodle recognizes Dr. Ignaz Semmelweis, widely known as the first person to suggest the life-saving benefits of handwashing 👐💧



Learn proper @WHO recommended handwashing techniques