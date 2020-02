Как един нещастен брак спаси хиляди животи

У редените бракове често могат да предизвикат изненади. Нещастният брак на Ума Преман променя не само нейния живот, но също и животите на хиляди други хора.

Нейната история разказват от Би Би Си.

Ума винаги си е мечтала за перфектната сватба в традиционен храм в южната част на Индия. Тя си представяла, че мястото ще бъде украсено с цветя и също, че ще има голямо парти на брега.

Но това никога не се случва.

An 'unhappy marriage' that has saved thousands of lives https://t.co/y760UEywSd — BBC News (World) (@BBCWorld) February 12, 2020

Ума все още си спомня февруарската сутрин преди 30 години, когато нейната майка я запознава с Преман Тайкад. Тогава тя е на 19 г., а той - с 26 години по-възрастен.

Двамата никога преди не са се срещали, но на нея ѝ е казано, че това ще бъде съпругът ѝ. Няма празненства или музика - всъщност дори няма сватба.

"Моята майка ми каза, че вече съм негова собственост. Той ми съобщи, че съм му съпруга, но нямам права над неговото имущество", споделя Ума.

Преман ѝ казва, че тя е втората му жена, но Ума бързо научава, че всъщност е четвъртата. Той също така разкрива, че има тежка форма на туберкулоза - и че нейната основна работа е да се грижи за него.

New post (An 'unhappy marriage' that has saved thousands of lives) has been published on News Broadcast Network - https://t.co/VxiEaOxjsT pic.twitter.com/hG8PDeOKcs — NewsFlash911 (@NEWSFLASH911) February 13, 2020

Преди да се омъжи:

Като дете Ума иска да стане лекар, вдъхновена от своя баща. Той не успява да завърши лекарското си образование, но научава основите и помага на хората от общността. Майката на Ума не понася факта, че мъжът ѝ прекарва времето си в помощ на другите. Когато момичето е на осем години, майката изоставя семейството и на Ума ѝ се налага да се грижи за тригодишния си брат.

"Приятелите ми играеха всяка вечер - те се наслаждаваха на живота си. Но аз бях щастлива да се грижа за семейството си".

Години по-късно Ума среща майка си и разбира, че тя има нужда от помощ. Нейният втори съпруг взима голяма сума пари като заем, а след това я изоставя. Момичето отива при нея, за да помага. Но се оказва, че майка ѝ я "продава" на Преман - той е достатъчно богат, за да изчисти дълговете.

Ума не е съгласна. Тя се опитва да си намери работа, но не успява. След това се връща обратно при баща си. Той се чувства предаден от нейното решение да се свърже с бившата му жена и обръща гръб на дъщеря си.

В крайна сметка Ума се предава.

"Чувствах се безполезна. Просто приех съдбата си и отидох при Преман".

По време на брака ѝ:

„Всеки ден, преди да замине за работа, той ме заключваше вътре в къщата“, спомня си Ума.

"Не ми беше позволено да се срещам с никого или да излизам - дори и за минута. Шест месеца бях сама. Започнах да говоря на стените. Изгубих увереността и самоуважението си".

Uma Preman- Vanitha Woman of the Year | helped patients do dialysis at subsidised rate. http://t.co/hk984Hvwme pic.twitter.com/CGn844puAB — Manorama Online (@manoramaonline) March 8, 2015

С напредването на времето туберкулозата на съпруга ѝ се влошава. Двойката започва да прекарва по-голямата част от времето си в болници, а през 1997 г., седем години след като Ума се е преместила при него, Преман умира. Въпреки че е казал, че няма да има право върху собствеността му, тя все пак получава достатъчно.

Ума разказва, че се е почувствала свободна за първи път в живота си.

"Не исках той да умре, но чувствах, че животът ми дава втори шанс".

Отнема ѝ малко време, докато разбере какво ще прави с тази свобода.

Помощ и личен пример чрез донорство:

По време на годините, прекарани със съпруга ѝ, Ума забелязва, че бедните хора често не са в състояние да получат подходящо лечение. Това е така, не само защото те не могат да си го позволят, но и защото нямат подходяща информация за видовете лечения.

Така Ума започва да им помага, попълва формуляри за тях, насочва ги към правилните лекари и понякога просто изслушва техните проблеми.

Когато тя напуска болницата, където Преман е прекарал последните шест месеца от живота си, Ума започва да липсва на хората. Те получават нейния телефонен номер и започват да ѝ звънят, когато имат нужда от помощ.

Our vision is health for all, live healthy in all ways — Uma Preman of Santhi Gramamhttps://t.co/H2t9XBRutZ — SheThePeople (@SheThePeople) April 18, 2017

Стотици хора започват да се обаждат за съвет и така е създаден медицинският информационен център "Santhi". Ума намира призванието на живота си - тя не лекува хората, както баща ѝ, но им помага да намерят лечение.

За да успее да помага на други хора, Ума трябва сама да придобие знания, а и в края на 90-те години интернет все още не е общодостъпен в Индия. Тя започва да пътува из страната, за да събере данни за болниците и местата, където хората могат да получат безплатно или субсидирано лечение.

„Трябваше да пътувам, защото нито една болница не отговори на писмата ми“, казва тя.

Дори когато успява да се срещне с хора лице в лице, те често не я приемат сериозно. А има и езикова бариера, тъй като Ума говори само тамилски език.

Swami Vivekananda Medical Mission in Attapadi, Kerala, installed 2 daialysis machines recently for the benefit of the Vanavasi population. Patients can avail the services free of cost. Thanks to Dr. Uma Preman of Santhi Medical Information Centre for leading the project. pic.twitter.com/DqzjDvkFv1 — Adv S SureshBJP (@advssuresh) January 25, 2019

През изминалото десетилетие основният приоритет на центъра "Santhi" е подпомагането на хора с бъбречни заболявания.

В страната няма достатъчно диализни центрове и степента на донорство на бъбреци е ниска. Ума работи, за да промени това, като събира средства за нови съоръжения, отворени за всички.

„Първият ни център за диализа стартира в Керала. Сега имаме 20 центъра в цяла Индия. Много богати хора дариха за каузата“, споделя тя.

Ума казва, че да убеди хората да дарят бъбрек не е лесно, защото те често се притесняват от въздействието на донорството върху собственото им здраве.

Затова тя решава да даде пример и дарява единия си бъбрек. Тя го дава на сирак, чиито бъбреци са отказали.

In Kozhikode, Kerala to receive the Vanitha Ratna Award, Feb.29th. With other awardees Uma Preman & Dr.P.A Lalitha. pic.twitter.com/NtawdDGT18 — Nirupama Menon Rao, निरुपमा राउ, بینظیر (@NMenonRao) March 1, 2016

Салил казва, че дължи живота си на нея.

"Бях на 26 години, когато бях на диализа. Ума ме срещна и ми каза, че ще дари бъбрека си при условие, че продължа да работя след трансплантацията".

И той спазва обещанието си - всъщност след известно време Салил отива да работи за Ума.

Той казва, че тя е жена, която наистина вярва в думите на Махатма Ганди, че "трябва да бъдеш промяната, която искаш да видиш в света".

"Всеки иска да промени света, но никой не е готов да промени себе си", казва Ума.

„Смених отношението си и дарих един бъбрек, но също получих нов брат в замяна".

