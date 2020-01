След нейното откритие тази болест вече не е смъртна присъда

Ф рансоаз Баре-Синуси печели Нобелова награда през 2008 г. Тя е учен и активист в борбата за спиране на разпространението на СПИН.

Нейната голяма заслуга за медицината е участието ѝ в откриването на ХИВ. След това вече е възможно да се правят кръвни тестове, които да откриват инфекцията, също така са разработени антиретровирусни лекарства, които превръщат СПИН от "смъртна присъда" в управляемо хронично заболяване.

Днес Франсоаз е неуморен застъпник за хората по света, които нямат достъп до антиретровирусни лекарства.

Нейната история е разказана в сайта на Нобеловите награди. Вижте как тя стига до откритието, което променя живота на хиляди хора:

Науката е навсякъде около нея

Франсоаз Баре-Синуси се ражда в Париж през 1947 г. Тя живее във френската столица, но летата си прекарва в провинцията.

"Дори най-малките насекоми можеха да задържат вниманието ми с часове", споделя тя.

Младото момиче е запленено от науката и на 19 години се записва в програмата за биомедицински науки в университет в Париж. Лекциите обаче не са ѝ особено интересни и тя често ги пропуска, за да работи при Жан-Клод Шерман, който изучава ретровируси, причиняващи левкемия при мишките.

"We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity."



Françoise Barré-Sinoussi explains why she is pushing for a cure to HIV. Join us in wishing the Medicine Laureate a very happy birthday! pic.twitter.com/kyMqQoy6M1 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 30 юли 2019 г.

Молба за помощ и голямо откритие

През 1974 г. Франсоаз защитава докторската си степен и прекарва известно време в САЩ. По-късно тя отново се завръща в лабораторията на Шерман. Звеното, в което е тя, е управлявано от Люк Монтание. Те изучават връзката между ретровирусите и раковите заболявания. Тя все още работи там през 1982 г., когато вирусолог от парижка болница идва да поиска помощ. По това време има тревожна нова епидемия, която изглежда се разпространява сред хомосексуални мъже. Може ли ретровирус да е причината?

Само за две седмици Франсоаз и нейният екип изолират това, което по-късно ще бъде наречено Човешки имунодефицитен вирус или ХИВ. След това вече е възможно да се правят кръвни тестове за откриване на инфекцията, а по-късно са разработени антиретровирусни лекарства за пациентите със СПИН.

Françoise Barré-Sinoussi dedicated her career as a scientist and as an activist to halting the spread of AIDS. Her discovery of HIV led to blood tests that could detect the infection, and ultimately to anti retroviral medications to treat the disease.https://t.co/vTPkvSxOZa — The Nobel Prize (@NobelPrize) 14 май 2019 г.

"Не правим наука заради науката. Ние правим наука в полза на човечеството", казва Франсоаз.

„Никога досега науката и медицината не са успявали толкова бързо да открият, идентифицират произхода и да осигурят лечение на ново заболяване“, се казва в прессъобщението, в което се съобщава, че Франсоаз Баре-Синуси и Люк Монтание са носители на Нобелова награда за физиология или медицина за 2008 г.

Но мнозина не смятат, че откритието е дошло достатъчно бързо.

Веднага след публикуване на резултатите през май 1983 г. умиращи пациенти започват да търсят Франсоаз в института или по време на нейните пътувания, молейки я за лек.

"Наистина беше травмиращо. Като учен аз знаех, че утре няма да имаме лечение, защото науката се нуждае от време, за да разработи лекарства. Да видя пациентите, които умират и очакват толкова много от нас, беше ужасно", споделя тя.

Усилия за справяне с болестта

В средата на 80-те години Франсоаз пътува заедно с колеги до Африка, където е изумена от мащаба на епидемията. Тя се ангажира да се бори с болестта в страните, където ресурсите за справяне с нея са ограничени. През 1986 г., когато е на 38 години, Франсоаз помага за организирането на международна конференция в Париж, а две години по-късно тя и нейните колеги създават Международно общество за борба със СПИН.

Тя пътува из Африка и Югоизточна Азия, където се застъпва за по-добро обществено образование относно превенцията на СПИН. Също създава центрове, които могат да идентифицират и лекуват случаи на СПИН.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.