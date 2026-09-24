България

Осъдиха на 18 години затвор мъж, убил свой колега след скандал заради бивша приятелка

Нападателят нанесъл над 35 удара по жертвата и я намушкал с нож във врата

Василена Василева Василена Василева

24 септември 2026, 12:02
Осъдиха на 18 години затвор мъж, убил свой колега след скандал заради бивша приятелка
Източник: iStock Photos/Getty Images

18 години затвор получи 56-годишен мъж, признат за виновен за убийството на свой познат в Петрич. Присъдата е постановена от Окръжния съд в Благоевград.

Случаят е от 29 ноември 2024 г. Няколко години преди убийството подсъдимият живеел на семейни начала с жена, с която се разделили в средата на ноември.

Убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, влиза в съда

Вечерта на 29 ноември 56-годишният мъж бил в заведение в Петрич и употребил алкохол. По време на телефонен разговор разбрал, че бившата му приятелка има връзка с негов колега. Между двамата мъже възникнал конфликт, при който си разменили обиди и заплахи.

След това подсъдимият отишъл до дома си, взел нож и се отправил към жилището на колегата си. Там заварил бившата си приятелка и нападнал мъжа.

  • Нападението

По данни на съда последвала схватка, при която подсъдимият нанесъл над 35 удара с ръце, крака, нож и вилица по лицето и тялото на жертвата. Последният удар бил с нож във врата.

След нападението мъжът напуснал мястото. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта на жертвата.

Съдебномедицинската експертиза установила, че смъртта е настъпила вследствие на дълбока прободно-порезна рана на шията. За фаталния изход допринесли и кръвозагубата, както и останалите нанесени наранявания.

Ужасяващо по жестокост убийство в София с развръзка

  • Решението на съда

Според Окръжния съд в Благоевград убийството е извършено по особено мъчителен начин. Съдът е приел, че жертвата е била в съзнание по време на нападението и е изпитвала силни болки.

Множеството нанесени удари са определени и като проява на особена жестокост.

Присъда от 19 години затвор за мъжа, убил момиче в Луковит

Окръжният съд в Благоевград постанови наказание от 18 години лишаване от свобода при строг режим.

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийския апелативен съд в законовия срок.

Редактор: Василена Василева
Източник: Апелативна прокуратура - София    
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