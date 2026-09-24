Арестуваха двама българи в Хърватия за измами на стойност близо 38 000 евро

Х ърватската полиция е арестувала двама български граждани, които са се представяли за лекари и с измама са взели от възрастни лица около 38 000 евро, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

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Вчера полицията в Копривничко-крижевачката област е получила 29 сигнала от граждани за телефонни позвънявания от непознати лица, които се представят за лекари или членове на семейството и твърдят, че имат спешна нужда от пари за покриване на разходи за болнично лечение.

След разследване полицията е арестувала още в същия ден вечерта 47-годишен мъж и 49-годишна жена, граждани на България.

Смята се, че те са извършили успешно три измами, като жертвите им са 68-годишна жена от района на Копривница, 76-годишна жена от Карловачка област и 73-годишна жена от Осиечко-баранска област. Полицията смята, че българите са извършили общо 11 опита за измама само на територията на Копривничко-крижевачката област.

Смята се, че заподозрените са отишли на място до домовете на жертвите си, за да вземат парите, за които твърдели, че са необходими за болнично лечение на членове на семейството на жертвите. Така измамниците са получили общо 37 990 евро.

Към момента българските граждани са в ареста, като следващата стъпка е да се подаде специален доклад до прокуратурата срещу тях и още едно неизвестно лице. Все още тече разследване за установяване на третия заподозрян.