Големият „секс срив“: Защо поколението Z прави все по-малко секс

М ладите хора днес правят все по-малко секс - и това вече е доказано. Медиите отдавна спекулират по темата, но ново проучване на световноизвестния институт „Кинси“, подкрепено от Playboy и Julie, дава конкретни и доста изненадващи данни.

В изследването са анкетирани 2373 младежи в САЩ на възраст между 18 и 29 години. Резултатите потвърждават: секс рецесията е напълно реална, а навиците на младите хора се променят драматично.

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Сухите факти: Без партньор и с редки контакти

Според интерактивния доклад на Playboy:

29% от анкетираните младежи не са имали нито един сексуален партньор през последните три месеца.

19% признават, че никога досега не са имали интимен партньор.

Финансите и живота с родителите - най-големият враг на романтиката

Причините за този спад не са липса на желание - мнозинството от анкетираните съобщават за умерено до високо либидо. Основната бариера се оказва икономическата реалност.

Световната криза с разходите за живот и трудният пазар на труда принуждават все повече млади хора да се връщат да живеят при родителите си - факт, който очевидно убива възможностите за романтика.

43% от участниците заявяват, че финансовите притеснения им пречат да излизат по срещи и да поддържат връзка.

37% споделят, че стресът от безпаричието влияе пряко и негативно върху сексуалния им живот.

Дигиталната интимност и изкуственият интелект

Въпреки ниската сексуална активност, едва 18% от младежите заявяват, че са незадоволени от интимния си живот. Това показва, че за Gen Z редовният секс вече не е толкова централен фактор за щастие, колкото за предишните поколения.

Младите необвързани се отказват от срещи поради тази шокираща причина

В днешния дигитален свят нуждите от близост се задоволяват по нови начини - от виртуални флиртове през чатове до използването на изкуствен интелект (AI) и аватари за романтична комуникация. Макар това понякога да изглежда като епизод от сериала „Black Mirror“, за младите хора то е просто по-достъпна алтернатива на физическия контакт.

Тревожна тенденция: Забравят ли за предпазните средства?

Изследването обаче разкрива и опасна тенденция при тези, които все пак правят секс:

Едва 35% от младежите използват презервативи.

Около една трета признават, че никога не са си правили изследвания за полово предавани инфекции.

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Проучването показва ясно, че сексуалният пейзаж се променя фундаментално. Дали дигиталният свят и икономическата криза постепенно ни отдалечават от физическата близост - това остава въпрос с отворен край.