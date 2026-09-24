България

ВСС предлага Ваня Анчева да оглави временно Върховния административен съд

Тя трябва да поеме поста от 2 октомври заради отсъствието на Любомир Гайдов

Василена Василева Василена Василева

24 септември 2026, 12:47
ВСС предлага Ваня Анчева да оглави временно Върховния административен съд
Източник: БТА

С ъдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно реши да предложи съдия Ваня Анчева да поеме функциите на изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд (ВАС) от 2 октомври 2026 г.

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До необходимостта от ново временно определяне на ръководител на съда се стига, след като настоящият и.ф. председател на ВАС Любомир Гайдов е заявил, че няма да може да изпълнява функциите си в периода от 2 до 15 октомври.

Гайдов беше определен от Съдийската колегия на ВСС за и.ф. председател на ВАС през март 2026 г. Първоначално решението предвиждаше той да встъпи в длъжност от 15 април.

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  • Защо е избрана Ваня Анчева

Предложението е отправено към съдия Ваня Анчева, тъй като тя е с най-голямо старшинство сред съдиите във ВАС.

Анчева е дългогодишен съдия във Върховния административен съд и е била председател на отделение в съда. Нейното име фигурира сред председателите на отделенията на ВАС в съдебни актове.

Ако тя даде съгласие да изпълнява функциите, ще поеме временно ръководството на ВАС за периода, в който Гайдов няма да може да изпълнява задълженията си.

При отказ от страна на Анчева Съдийската колегия ще потърси съгласие от следващия по старшинство съдия във ВАС. Процедурата ще продължи по реда на старшинството, докато бъде получено необходимото съгласие.

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  • Как се стигна до временното ръководство на ВАС

Любомир Гайдов беше определен за и.ф. председател на ВАС от Съдийската колегия на ВСС на 31 март 2026 г., на основание чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт. Той е заместник-председател на ВАС и е следващият по старшинство съдия след Мариника Чернева според актуалния тогава списък на съдиите в съда.

Решението на ВСС е свързано с изтичането на шестмесечния период, в който Мариника Чернева изпълняваше функциите на председател на ВАС.

Съдийската колегия определи Гайдов за временно изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на ВАС, считано от 15 април 2026 г.

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  • Какво следва

Предложението за Ваня Анчева е свързано конкретно с периода от 2 до 15 октомври. След изтичането му Любомир Гайдов е определен да продължи да изпълнява функциите на и.ф. председател на ВАС до изтичането на определения му срок, освен ако не бъде взето ново решение.

Решението на Съдийската колегия на ВСС представлява предложение към съдия Анчева. За да поеме временно функциите, е необходимо нейното съгласие.

Редактор: Василена Василева
Източник: Йоана Христова, БТА    
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