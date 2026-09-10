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Сключили ли са тайно брак Лейди Гага и Майкъл Полански?

След края на световното си турне Mayhem Ball 40-годишната суперзвезда Лейди Гага ограничи публичните си появи, подхранвайки спекулациите, че с дългогодишния ѝ партньор Майкъл Полански вече са сключили таен брак далеч от обективите на папараците

Стела Христова Стела Христова

10 септември 2026, 10:06
Сключили ли са тайно брак Лейди Гага и Майкъл Полански?
Лейди Гага и Майкъл Полански   
Източник: Getty

Л ейди Гага прекара голяма част от кариерата си, гарантирайки, че всички погледи са насочени към нея. Сега това, което феновете не виждат, се превърна в истинска сензация. 40-годишната суперзвезда се оттегли от публичното пространство след края на световното си турне Mayhem Ball, което предизвика нови спекулации, че тя и дългогодишният ѝ партньор Майкъл Полански може би тихомълком са сключили брак, пише HOLA!

Информация, публикувана в редица издания, включително Daily Mail и People, твърди, че хора от обкръжението на Гага се затрудняват да се свържат с нея. Източник от средите дори заяви: „Никой не е виждал или чувал Лейди Гага“. Това твърдение подхрани слуховете, че тя и Полански може да са се измъкнали за частна сватбена церемония.

Все още няма официално потвърждение, че Лейди Гага и Майкъл Полански са женени. Певицата не е и напълно изчезнала. Преди дни тя публикува видео с кратък курс по гримиране, демонстрирайки минималистичната си рутина за красота и най-вече – огромния си годежен пръстен. Във видеото Гага нанася коректор, контур и молив за устни, носейки диаманта с овална форма, който Полански ѝ подари.

Необичайно сдържаният период за Гага идва в изключително удобен момент за всеки, който се надява да организира сватба без тълпи от световни фотографи отвън.

Тя завърши турнето си Mayhem Ball през април след месеци на пътуване, участия и промотиране на мащабния си албум Mayhem. Последното ѝ шоу се проведе в Madison Square Garden на 13 април. На това последно изпълнение Гага звучеше готова за промяна на темпото.

„Обичам ви толкова много. Не мога да повярвам, че това е последното шоу“, каза тя на публиката, преди да благодари на феновете за подкрепата през годините и по време на турнето. „Надявам се да знаете колко много означавате за мен. Надявам се да знаете колко много ще ни липсвате.“

Впоследствие певицата пропусна Met Gala през 2026 г., въпреки дългогодишната си репутация на една от най-очакваните звезди на червения килим във модния свят. Последната ѝ голяма публична изява през този период беше на премиерата на филма „Дяволът носи Прада 2“ в Ню Йорк през април.

Оттогава тя се появява само спорадично. През юли Гага и Полански присъстваха на сватбата на дългогодишния ѝ мениджър Боби Кембъл и Робърт Гарсия в Лос Анджелис. Според очевидци Гага умишлено е останала само в най-близкия си кръг по време на церемонията и не е взела участие в последвалото тържество.

Най-сериозната причина за последните слухове идва директно от самата изпълнителка. През март 2026 г., докато изпращаше съобщение до Бруно Марс по време на негово излъчване на живо по Romantic Radio, тя разкри, че сватбата ѝ наближава. „С годеника ми пътувахме цяла година, но скоро ще се оженим“, сподели Гага.

Тя дори помоли Марс за съдействие при избора на музика за събитието: „Надявахме се, че ще ни изберете специална песен.“

Тайна сватба може да звучи малко вероятна за жена, която някога пристигна на наградите „Грами“ затворена в гигантско яйце, но Гага многократно е загатвала, че истинската ѝ сватба може да бъде изненадващо скромна и семпла.

Редактор: Стела Христова
Лейди Гага Майкъл Полански сватба слухове брак тайна сватба годежен пръстен знаменитости
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