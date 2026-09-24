Земетресение с магнитуд 5,4 по Рихтер разлюля Югоизточна Турция

З еметресение с магнитуд 5,4 беше регистрирано в 10:40 ч. местно време в югоизточния турски окръг Шанлъурфа. Това показва справка на сайта на Дирекцията за управление на бедствия и извънредни ситуации в Турция (AFAD).

Силно земетресение разтърси Югоизточна Турция

Епицентърът на труса е бил в района на град Каракьопрю. Земетресението е усетено и в съседните окръзи Диарбекир, Мардин, Сиирт, Сърнак, Батман, Газиантеп, Адъяман и Малатия.

По първоначални данни няма пострадали и загинали, както и информация за нанесени щети по сгради.

Турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу съобщи във Facebook, че към момента няма данни за засегнати пътища или комуникационни мрежи.

Силно земетресение предизвика паника в Турция

Турция се намира в един от най-активните сеизмични райони в света и често е засегната от земетресения с различен магнитуд. Страната е разположена върху няколко активни тектонски разлома, включително Северноанадолския и Източноанадолския разлом.

Едно от най-тежките земетресения в съвременната история на Турция беше регистрирано на 6 февруари 2023 г. Тогава два мощни труса с магнитуд 7,8 и 7,5 засегнаха югоизточната част на страната и Северна Сирия.

Земетресение с магнитуд 4,5 разтърси Югоизточна Турция

Земетресенията причиниха огромни разрушения в десетки населени места. В Турция загинаха над 50 000 души, а милиони хора бяха засегнати от бедствието.

След силните трусове през 2023 г. турските власти засилиха проверките на сградния фонд и мерките за готовност при земетресения. Специалистите редовно предупреждават, че земетресенията са естествена част от високата сеизмична активност в региона.