С аромат от детството започва новото предаване „Спомени с вкус“

Т ази събота по NOVA започва новото телевизионно предаване „Спомени с вкус“, в което всяко ястие ще бъде повод за истинска история. Първата среща на популярната инфлуенсърка Изабел Овчарова-Изи е най-личната – в кухнята при нея влиза жената, който я е научила как се приготвя храна с любов – нейната майка Светла Овчарова.

Заедно двете ще пресъздадат рецепта, съхранила аромата на детството – „Комбото на Изидор“. Това тяхно любимо ястие е свързано с бащата на Изабел. Освен че съдържа така популярните пържени кюфтета и картофи, притежава и мириса, който някога е означавала само едно, че татко се прибира у дома. Неусетно кухнята ще се изпълни с топлина, смях и една неочаквана изненада, която ще развълнува Изи.

Източник: NOVA

„Спомени с вкус“ освен емоция притежава и щипка хаос - дребните провали и забавните истории, които ще се родят в кухнята, всъщност също ще стоплят сърцата на зрителите. Ще се получи ли „Комбото на Изидор“ така, както го помни Изи?

Не пропускайте премиерния епизод на „Спомени с вкус“ тази събота от 17:00 ч. по NOVA.