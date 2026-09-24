Камион блъсна 80-годишна жена във Видин

Т оварен автомобил блъсна 80-годишна жена на улица „Разлог“ във Видин. Сигналът за инцидента е подаден в 12:14 ч. в сряда на телефон 112, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Камионът е бил управляван от 56-годишен мъж от село Покрайна.
Кола блъсна 27-годишна жена на пешеходна пътека във Видин
По данни на полицията инцидентът е станал при движение на заден ход. Шофьорът навлязъл в участък, забранен за движение на превозни средства, и блъснал жената, която се движела по платното.
Пострадалата е транспортирана с линейка до Центъра за спешна медицинска помощ във Видин. При прегледа медиците установили, че е получила счупване на лявата ръка.
След оказаната медицинска помощ 80-годишната жена е освободена за домашно лечение.
Камион блъсна и уби възрастна жена във Варна
Шофьорът на товарния автомобил е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. И двете проби са отрицателни.
На мястото на произшествието е извършен оглед от оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство.