Лейди Гага стана майка! Певицата и Майкъл Полански посрещнаха първото си бебе

Ф еновете на Лейди Гага отдавна я наричат „Майката Чудовище“ (Mother Monster), а сега певицата е майка и в действителност! 40-годишната носителка на „Грами“ и нейната половинка Майкъл Полански са станали родители за първи път, съобщава източник пред списание People.

Певицата и преди е говорила за желанието си да стане майка. Запитана за 10-годишния си план във видео в YouTube от декември 2019 г., тя споделя, че се надява „бебетата“ да са част от това бъдеще: „Искам да снимам още филми, искам да имам и бебета“.

В интервю за InStyle през март 2020 г. певицата отново откровено говори за желанието си да създаде семейство. „Много съм развълнувана да имам деца. С нетърпение очаквам да бъда майка. Нима не е невероятно какво можем да правим? Можем да носим човешки живот в себе си и да го отгледаме. После той се ражда и нашата задача е да го поддържаме жив“.

Lady Gaga and Michael Polansky spotted with newborn baby for first time since surprise announcement https://t.co/qDocpdTj6r pic.twitter.com/NE1Vr5EZwx — Page Six (@PageSix) September 12, 2026

Тя добави още, че се чувства така, сякаш вече е поела майчинска роля като „Майката Чудовище“ за многобройните си фенове: „Толкова е смешно, всеки ден в къщата ми работят хора. Когато влязат, винаги им казвам: „Добре дошли в утробата!“.

Наскоро Гага разкри и надеждата си майчинството да бъде нейната „следваща главна роля“. „Бих искала да направя много неща“, каза тя отново за бъдещите си планове по време на гостуването си в The Late Show с Стивън Колбер през октомври 2025 г. „Всички тези възможности са отворени. Но това, което наистина искам, е да бъда майка. Надявам се това да е следващата ми главна роля“.

Слуховете за връзка между Гага и Полански започнаха през 2020 г., когато бяха заснети да се целуват на новогодишно парти в Лас Вегас. Малко след това те официализираха връзката си в Instagram, след като демонстрираха близост на Супербоул 2020 в Маями.

Когато избухна пандемията от COVID-19, двойката прекара карантината заедно, което допълнително заздрави връзката им. През април 2020 г. източник, близък до певицата, сподели, че двамата „прекарват времето си в нейната къща“ и „поръчват храна за вкъщи“, докато се самоизолират.

През следващите години двамата пазеха личния си живот далеч от медиите и продължиха дискретно да подкрепят начинанията си. През ноември 2021 г. източник разкри, че са се сближили благодарение на благотворителната си дейност. Полански е изпълнителен директор на института за имунотерапия на рака „Паркър“, докато Гага е активен защитник на психичното здраве чрез своята фондация Born This Way от 2012 г. „Майкъл е много мил и я подкрепя постоянно. Той също е изключително трудолюбив, така че оценява нейната отдаденост. Сформират страхотен екип“, добавя вътрешният човек.

През юли 2024 г., по време на Олимпийските игри в Париж, Гага разкри годежа си с Полански пред френския министър-председател Габриел Атал. В публикуван по това време видеоклип в TikTok се чува как певицата представя Полански като „моя годеник“, докато тримата наблюдават състезание по плуване.