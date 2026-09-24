18 съдии продължават в процедурата за избор на нови членове на ВСС

С ъдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно допусна 18 магистрати до следващия етап от процедурата за избор на членове на ВСС от професионалната квота на съдиите.

Сред кандидатите са представители на районни, окръжни, апелативни и административни съдилища, както и магистрати от Върховния касационен и Върховния административен съд.

17 кандидати са допуснати до избора на членове на ВСС от прокурорската квота

До участие са допуснати Тодор Гуров от Софийския градски съд, Васил Петков от Военно-апелативния съд, председателят на Районния съд във Велико Търново Младен Димитров и председателят на Административния съд в Пазарджик Веселка Златева-Кожухарова.

Процедурата продължава още за заместник-председателя на Окръжния съд във Варна Мария Терзийска, съдията от ВАС Тодор Тодоров, заместник-председателя на Софийския районен съд Даниела Александрова и председателя на Окръжния съд във Враца Надя Пеловска-Дилкова.

Започва процедурата за попълване на парламентарната квота във ВСС

Сред допуснатите са и съдиите от ВКС Емилия Василева, Светлана Калинова и Явор Колев, както и Стефан Илиев от Апелативния съд в София и заместник-председателят на Софийския градски съд Красимир Мазгалов.

В избора ще могат да участват още Владимир Вълков от Апелативния съд, заместник-председателят на Окръжния съд в Пловдив Весела Евстатиева, председателят на Районния съд в Раднево Асен Цветанов, Албена Момчилова от Софийския районен съд и Роман Николов от Районния съд в Брезник.

Решенията за допускане до процедурата могат да бъдат обжалвани в тридневен срок. Евентуалните жалби ще се разглеждат от смесен петчленен състав, включващ трима съдии от Върховния касационен съд и двама от Върховния административен съд.

Това са първите кандидатури за новия ВСС

Процедурата за попълване на професионалната квота на ВСС върви паралелно и сред прокурорите. На 10 септември Прокурорската колегия единодушно допусна 17 кандидати до участие в избора на членове на съвета от прокурорската квота.