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Зеленски очерта три пътя към примирие между Украйна и Русия

Енергийно и морско примирие, както и тристранни преговори с участието на САЩ са сред обсъжданите варианти

Василена Василева Василена Василева

24 септември 2026, 11:51
Зеленски очерта три пътя към примирие между Украйна и Русия
Източник: AP/БТА

У крайна обсъжда три възможни пътя към примирие във войната с Русия – спиране на ударите по енергийната инфраструктура, морско примирие и тристранен формат на преговори с участието на САЩ. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред журналисти в Ню Йорк, цитиран от „Укринформ“.

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Първият вариант е свързан с енергийния сектор. По думите на Зеленски Украйна е готова да се въздържа от удари по руската енергийна инфраструктура, ако Русия направи същото по отношение на украинските енергийни обекти.

Това предложение беше обсъждано и по-рано през седмицата. След срещата си с американския президент Доналд Тръмп Зеленски заяви, че Украйна е готова на енергийно примирие, ако Русия спре атаките срещу енергийната инфраструктура.

Зеленски обяви, че Украйна е готова за примирие в Черно море

  • Морско примирие

Вторият вариант е свързан с морската сфера, по-специално с безопасността на корабоплаването и износа на зърно.

Зеленски обясни, че това може да бъде определено като „примирие за зърното“ или като морско примирие, тъй като по море се транспортират не само зърно и други селскостопански продукти, но и енергийни, металургични и други товари.

По думите му интерес към подобен формат проявяват не само Украйна, Русия и САЩ, но и други държави, сред които Турция, Обединените арабски емирства и Индия.

Ден по-рано Зеленски заяви, че Египет, Индия и Турция са представили свои предложения за преодоляване на блокадата в Черно море. Украинският президент посочи, че Киев е готов да предприеме стъпки за гарантиране на безопасното корабоплаване и продоволствената сигурност, ако Русия също предприеме действия за деескалация.

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  • Тристранни преговори

Третият вариант е тристранен формат на преговори между Украйна, Русия и САЩ, предложен от Вашингтон.

Зеленски обаче заяви, че досега Киев не е видял признаци, че руският президент Владимир Путин желае подобна среща.

В същото време се обсъжда възможността първо да се проведат срещи на техническо ниво. Според Зеленски работните групи на трите страни могат да се срещнат, да постигнат определени договорености и да положат основите за среща между лидерите.

Зеленски предупреди: Русия я очаква болезнена зима

  • Зеленски: Натискът върху Русия трябва да продължи

Украинският президент подчерта, че паралелно с дипломатическите усилия Киев трябва да увеличи натиска върху Русия, включително чрез санкции, и да укрепва собствените си отбранителни способности.

По думите му натискът трябва да бъде упражняван както на бойното поле, така и чрез санкции.

Зеленски заяви, че ако Русия откаже да преговаря, Украйна ще поиска от САЩ да засилят санкционния натиск. Той посочи, че Киев ще направи всичко възможно, за да убеди Вашингтон и президента Доналд Тръмп да разширят санкциите срещу Москва.

  • Руска атака срещу Киев

Изявленията на Зеленски бяха направени на фона на масирана руска атака срещу Киев.

Украинският президент заяви, че след трите вълни на руската атака е разговарял няколко пъти с главнокомандващия на украинските въоръжени сили Михайло Драпати и с командващия Военновъздушните сили Анатолий Кривоножко.

По думите на Зеленски украинската противовъздушна отбрана е успяла да прехване 60% от балистичните ракети, насочени към Киев. Той определи това като важен резултат, но заяви, че би искал да бъдат сваляни повече ракети. Като причина за ограничения брой прехванати балистични ракети той посочи недостига на ракети-прехващачи.

По-късно украинската Държавна служба за извънредни ситуации съобщи, че при атаката срещу Киев са загинали двама души, а най-малко осем са били ранени. Има щети и пожари в три района на столицата – Соломянски, Подилски и Днепровски.

В Подилския район отломки са паднали в близост до родилен дом, като са били повредени автомобили. В Соломянския район са били частично разрушени складови помещения, а в Днепровския са нанесени щети на административна сграда и частни домове.

„Днес руснаците нанесоха удар с балистични ракети по Киев точно докато се срещахме с членове на Конгреса и обсъждахме закона на Линдзи Греъм и необходимостта от засилване на санкциите. Русия няма да сложи край на тази война без натиск“, написа Зеленски в Telegram.

Той заяви, че основните цели на атаката отново са били Киев и гражданска инфраструктура, сред която жилищни сгради, родилен дом, енергийни и логистични обекти.

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Украинският президент призова САЩ за по-решителни действия и за допълнителни системи за прехващане на балистични ракети, както и за санкции срещу Русия и държавите и компаниите, които според него подпомагат руската икономика.

Зеленски посочи още, че Украйна работи за осигуряване на допълнителни ракети-прехващачи за противовъздушната си отбрана. По думите му американският президент Доналд Тръмп е потвърдил готовността си да предостави на Украйна лицензи за производство на ракети за системите Patriot.

Редактор: Василена Василева
Източник: „Укринформ“    
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