България

КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата през август

Най-висока е компенсацията за клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ - 58,97 евро за мегаватчас

Василена Василева Василена Василева

24 септември 2026, 12:34
КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата през август
Източник: iStock photos/Getty images

К омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи размера на компенсациите за електроенергията, използвана от домакинствата през август 2026 г.

Механизмът покрива разликата между пазарната цена, на която доставчиците купуват електроенергията, и фиксираната цена, по която я продават на битовите потребители.

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По този начин колебанията на цените на борсата не се отразяват пряко върху сметките на домакинствата. Макар пазарът на едро да беше либерализиран от 1 юли 2025 г., цената за битовите потребители продължава да се определя от КЕВР за едногодишен период.

  • Как се определят компенсациите

Доставчиците закупуват необходимата електроенергия по пазарни цени, но я продават на домакинствата по стойността, определена от регулатора.

Когато разходите за закупуване на електроенергия са по-високи от тази цена, разликата се компенсира чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

От 1 юли 2026 г. определената от КЕВР годишна базова цена е 74,54 евро за мегаватчас без ДДС.

Заради по-високите борсови цени доставчиците получават компенсации. Те вече са отчетени предварително при формирането на цените, които домакинствата плащат.

Обявиха компенсациите за тока за битови клиенти

  • Какви са сумите за отделните доставчици

За периода от 1 до 31 август 2026 г. КЕВР е определила различни размери на компенсациите за крайните снабдители.

Най-висока е сумата за клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ – 58,97 евро/MWh без ДДС.

За клиентите на „Електрохолд“ компенсацията е 24,47 евро/MWh без ДДС.

Домакинствата, обслужвани от „ЕВН България Електроснабдяване“ и „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“, получават компенсация от 24,56 евро/MWh без ДДС.

КЕВР утвърди компенсации за подкрепа на домакинствата

  • Защо има различни компенсации

Размерът на компенсацията зависи от пазарните разходи на съответния краен снабдител за закупуване на електроенергия и от разликата спрямо регулираната цена за битовите потребители.

От КЕВР уточняват, че при изчисляването на сумите се прилагат и коригиращи механизми. Целта им е да се ограничат възможностите за недобросъвестни практики от страна на крайните снабдители.

До 140 млн. евро за компенсации за ток на бизнеса до юни 2027 г.

Така, въпреки че доставчиците купуват електроенергията на свободния пазар, ценовите колебания на едро не се прехвърлят пряко върху домакинствата в рамките на определения от регулатора едногодишен ценови период.

Редактор: Василена Василева
Източник: КЕВР    
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