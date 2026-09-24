КЕВР определи компенсациите за тока на домакинствата през август

К омисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи размера на компенсациите за електроенергията, използвана от домакинствата през август 2026 г.

Механизмът покрива разликата между пазарната цена, на която доставчиците купуват електроенергията, и фиксираната цена, по която я продават на битовите потребители.

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По този начин колебанията на цените на борсата не се отразяват пряко върху сметките на домакинствата. Макар пазарът на едро да беше либерализиран от 1 юли 2025 г., цената за битовите потребители продължава да се определя от КЕВР за едногодишен период.

Как се определят компенсациите

Доставчиците закупуват необходимата електроенергия по пазарни цени, но я продават на домакинствата по стойността, определена от регулатора.

Когато разходите за закупуване на електроенергия са по-високи от тази цена, разликата се компенсира чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

От 1 юли 2026 г. определената от КЕВР годишна базова цена е 74,54 евро за мегаватчас без ДДС.

Заради по-високите борсови цени доставчиците получават компенсации. Те вече са отчетени предварително при формирането на цените, които домакинствата плащат.

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Какви са сумите за отделните доставчици

За периода от 1 до 31 август 2026 г. КЕВР е определила различни размери на компенсациите за крайните снабдители.

Най-висока е сумата за клиентите на „ЕСП Златни Пясъци“ – 58,97 евро/MWh без ДДС.

За клиентите на „Електрохолд“ компенсацията е 24,47 евро/MWh без ДДС.

Домакинствата, обслужвани от „ЕВН България Електроснабдяване“ и „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“, получават компенсация от 24,56 евро/MWh без ДДС.

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Защо има различни компенсации

Размерът на компенсацията зависи от пазарните разходи на съответния краен снабдител за закупуване на електроенергия и от разликата спрямо регулираната цена за битовите потребители.

От КЕВР уточняват, че при изчисляването на сумите се прилагат и коригиращи механизми. Целта им е да се ограничат възможностите за недобросъвестни практики от страна на крайните снабдители.

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Така, въпреки че доставчиците купуват електроенергията на свободния пазар, ценовите колебания на едро не се прехвърлят пряко върху домакинствата в рамките на определения от регулатора едногодишен ценови период.