Българка бе обявена за най-добрия шофьор в Европа

З а втора поредна година европейската награда за най-добър шофьор на камион отива при жена, а този път признанието е изцяло за България. Десислава Йорданова, която работи за българската транспортна компания TRANSPRESS, спечели престижната титла Trimble Driver of the Year 2026. Наградата ѝ бе връчена официално на 23 септември по време на европейския форум Trimble Insight Europe 2026.

Отличието се присъжда за нейните трайно високи резултати зад волана, безопасното и икономично шофиране, изключителната ѝ надеждност и професионално отношение към клиентите.

„С всеки километър носим отговорност“

Десислава Йорданова подчертава, че професията на шофьора на тежкотоварен автомобил е много повече от просто превозване на товари от една точка до друга.

„Да бъдеш шофьор не е просто придвижване от точка А до точка Б. С всеки изминат километър ние носим голяма отговорност. Ние сме тези, които поддържат света в движение, и аз се гордея, че съм част от това“, споделя Йорданова.

За нея наградата е признание за труд, който често остава невидим за останалите: „Тази титла е за всички изминати километри, за трудните дни, за натрупания опит и за работата, която никой не вижда зад кулисите.“

Тя се надява нейният успех да даде кураж и на други жени да се насочат към тази професия: „Секторът на транспорта все още се приема масово като 'мъжки свят'. Ако това признание накара поне една жена да си каже: 'Защо да не мога и аз?', тогава тази победа става още по-ценна“.