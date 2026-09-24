ЦИК подготвя 12 800 машини за президентските избори, над 18 000 са заявленията от чужбина

П одготовката за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври продължава по утвърдения график. В тазгодишния вот участват 27 кандидатски двойки, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова на редовен брифинг на комисията.

За сравнение, на президентските избори през 2021 г. регистрираните кандидатски двойки са били 23.

12 800 машини ще преминат през техническа проверка

Един от основните акценти в подготовката е машинното гласуване. ЦИК е приключила процедурата по обществената поръчка за избор на изпълнител, който да осигури техническата и логистичната подготовка на устройствата за предстоящия вот.

Предстои сключването на договор с единствения участник в съответната част от процедурата, „Сиела Норма“.

Обществената поръчка предвижда цялостна диагностика, профилактика и при необходимост ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване.

Всяка машина трябва да премине през пълна техническа проверка, която ще обхване основните ѝ компоненти и периферните устройства. Целта е евентуалните технически проблеми да бъдат открити и отстранени преди изборния ден.

По думите на Балова-Цветкова подобна цялостна профилактика на машините не е извършвана от закупуването им през 2021 г.

„Всяка една машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт там, където е необходимо. Предвидените дейности ще позволят подробно тестване на машините и на всички техни основни компоненти и периферни устройства, както и своевременно установяване и отстраняване на техническите неизправности“, обясни говорителят на ЦИК.

Подготвя се и софтуерът

Наред с техническата проверка предстои и цялостната софтуерна подготовка на устройствата.

Тя включва дейности по приложния софтуер за конкретните избори, неговото адаптиране и параметризиране, както и създаването на електронните бюлетини. Предвидено е и съдействие при удостоверяването на софтуера от компетентните органи.

„В рамките на поръчката ще бъде извършена и цялостна софтуерна подготовка на специализираните устройства за машинно гласуване за предстоящите избори. Това включва подпомагане на удостоверяването на приложния софтуер, адаптиране, параметризиране и създаване на електронни бюлетини“, посочи Балова-Цветкова.

Предвидена е и възможност машините да отпечатват финален протокол с резултатите от гласуването в съответствие с изискванията на Изборния кодекс.

Системният и приложният софтуер ще бъдат инсталирани след приключването на процедурата по удостоверяване от компетентните органи. След това машините ще бъдат комплектовани и изпратени към избирателните секции.

Около 3000 технически специалисти ще обслужват машинния вот

Изпълнителят на обществената поръчка ще отговаря и за транспортирането на устройствата до избирателните секции и за връщането им в склада след края на изборния ден.

За техническото обезпечаване на машинното гласуване се предвижда да бъдат ангажирани около 3000 специалисти в страната и извън нея. Те ще отговарят за поддръжката на устройствата по места и за реакцията при възникване на технически проблеми.

По време на изборите ще работи и специализиран център за техническа поддръжка. Той ще оказва съдействие при неизправности и ще консултира както техниците, така и членовете на секционните избирателни комисии при инсталирането и експлоатацията на машините.

„Ще функционира специализиран център за поддръжка по време на изборите, който ще оказва съдействие при възникнали технически проблеми и ще консултира техниците и членовете на секционните избирателни комисии по въпроси, свързани с инсталирането и експлоатацията на машините“, заяви Балова-Цветкова.

Предстои обучение на изборните комисии

Част от подготовката ще бъде и обучението на членовете на районните и секционните избирателни комисии за работа с устройствата.

Те ще бъдат запознати с процедурите при използването на машините и с действията, които трябва да предприемат при възникване на технически проблем.

Така техническата и логистичната подготовка обхваща целия процес - от диагностиката и ремонта на 12 800-те устройства през софтуерната им подготовка до транспортирането, инсталирането и обслужването им в изборния ден.

27 кандидатски двойки влизат в бюлетината

На 23 септември ЦИК определи чрез публичен жребий поредните номера на кандидатските двойки в бюлетината за президент и вицепрезидент. Определените номера са еднакви за страната и за секциите извън България.

В жребия участваха 27 кандидатски двойки. Първоначално в ЦИК са били внесени документи за регистрацията на 28 двойки, но кандидатите Явор Бориславов Генов и Максим Генов Велков са отпаднали заради недостатъчен брой действителни подписи.

Официалната предизборна кампания започва на 25 септември и ще продължи до 24:00 часа на 23 октомври. Самият вот е насрочен за 25 октомври.

Над 18 000 заявления за гласуване в чужбина

Междувременно продължава подготовката за гласуването извън страната.

Към 11:00 часа на 24 септември български граждани са подали 18 430 заявления за гласуване зад граница, съобщи директорът на дирекция „Информационни и комуникационни системи“ в Министерството на външните работи Боряна Стойнова.

Заявленията са подадени от 66 държави. Най-много са от Турция - над 7000. Следват Великобритания с около 3000 и Германия с повече от 1500 заявления.