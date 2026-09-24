Президентски избори

ЦИК подготвя 12 800 машини за президентските избори, над 18 000 са заявленията от чужбина

27 кандидатски двойки ще участват в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври

Василена Василева Василена Василева

24 септември 2026, 14:14
ЦИК подготвя 12 800 машини за президентските избори, над 18 000 са заявленията от чужбина
Източник: БТА

П одготовката за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври продължава по утвърдения график. В тазгодишния вот участват 27 кандидатски двойки, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова на редовен брифинг на комисията.

За сравнение, на президентските избори през 2021 г. регистрираните кандидатски двойки са били 23.

  • 12 800 машини ще преминат през техническа проверка

Един от основните акценти в подготовката е машинното гласуване. ЦИК е приключила процедурата по обществената поръчка за избор на изпълнител, който да осигури техническата и логистичната подготовка на устройствата за предстоящия вот.

Предстои сключването на договор с единствения участник в съответната част от процедурата, „Сиела Норма“.

Обществената поръчка предвижда цялостна диагностика, профилактика и при необходимост ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване.

Всяка машина трябва да премине през пълна техническа проверка, която ще обхване основните ѝ компоненти и периферните устройства. Целта е евентуалните технически проблеми да бъдат открити и отстранени преди изборния ден.

По думите на Балова-Цветкова подобна цялостна профилактика на машините не е извършвана от закупуването им през 2021 г.

„Всяка една машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт там, където е необходимо. Предвидените дейности ще позволят подробно тестване на машините и на всички техни основни компоненти и периферни устройства, както и своевременно установяване и отстраняване на техническите неизправности“, обясни говорителят на ЦИК.

  • Подготвя се и софтуерът

Наред с техническата проверка предстои и цялостната софтуерна подготовка на устройствата.

Тя включва дейности по приложния софтуер за конкретните избори, неговото адаптиране и параметризиране, както и създаването на електронните бюлетини. Предвидено е и съдействие при удостоверяването на софтуера от компетентните органи.

„В рамките на поръчката ще бъде извършена и цялостна софтуерна подготовка на специализираните устройства за машинно гласуване за предстоящите избори. Това включва подпомагане на удостоверяването на приложния софтуер, адаптиране, параметризиране и създаване на електронни бюлетини“, посочи Балова-Цветкова.

Предвидена е и възможност машините да отпечатват финален протокол с резултатите от гласуването в съответствие с изискванията на Изборния кодекс.

Системният и приложният софтуер ще бъдат инсталирани след приключването на процедурата по удостоверяване от компетентните органи. След това машините ще бъдат комплектовани и изпратени към избирателните секции.

  • Около 3000 технически специалисти ще обслужват машинния вот

Изпълнителят на обществената поръчка ще отговаря и за транспортирането на устройствата до избирателните секции и за връщането им в склада след края на изборния ден.

За техническото обезпечаване на машинното гласуване се предвижда да бъдат ангажирани около 3000 специалисти в страната и извън нея. Те ще отговарят за поддръжката на устройствата по места и за реакцията при възникване на технически проблеми.

По време на изборите ще работи и специализиран център за техническа поддръжка. Той ще оказва съдействие при неизправности и ще консултира както техниците, така и членовете на секционните избирателни комисии при инсталирането и експлоатацията на машините.

„Ще функционира специализиран център за поддръжка по време на изборите, който ще оказва съдействие при възникнали технически проблеми и ще консултира техниците и членовете на секционните избирателни комисии по въпроси, свързани с инсталирането и експлоатацията на машините“, заяви Балова-Цветкова.

  • Предстои обучение на изборните комисии

Част от подготовката ще бъде и обучението на членовете на районните и секционните избирателни комисии за работа с устройствата.

Те ще бъдат запознати с процедурите при използването на машините и с действията, които трябва да предприемат при възникване на технически проблем.

Така техническата и логистичната подготовка обхваща целия процес - от диагностиката и ремонта на 12 800-те устройства през софтуерната им подготовка до транспортирането, инсталирането и обслужването им в изборния ден.

  • 27 кандидатски двойки влизат в бюлетината

На 23 септември ЦИК определи чрез публичен жребий поредните номера на кандидатските двойки в бюлетината за президент и вицепрезидент. Определените номера са еднакви за страната и за секциите извън България.

В жребия участваха 27 кандидатски двойки. Първоначално в ЦИК са били внесени документи за регистрацията на 28 двойки, но кандидатите Явор Бориславов Генов и Максим Генов Велков са отпаднали заради недостатъчен брой действителни подписи.

Официалната предизборна кампания започва на 25 септември и ще продължи до 24:00 часа на 23 октомври. Самият вот е насрочен за 25 октомври.

  • Над 18 000 заявления за гласуване в чужбина

Междувременно продължава подготовката за гласуването извън страната.

Към 11:00 часа на 24 септември български граждани са подали 18 430 заявления за гласуване зад граница, съобщи директорът на дирекция „Информационни и комуникационни системи“ в Министерството на външните работи Боряна Стойнова.

Заявленията са подадени от 66 държави. Най-много са от Турция - над 7000. Следват Великобритания с около 3000 и Германия с повече от 1500 заявления.

Редактор: Василена Василева
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