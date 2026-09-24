Четирима полицаи отиват на съд за измама при проверка на шофьор в София

С офийската градска прокуратура внесе в Софийския районен съд обвинителен акт срещу четирима полицейски служители за измама при проверка на водач на автомобил в София. Един от тях е предаден на съд и по обвинения, свързани с огнестрелни оръжия и боеприпаси.

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Според обвинението случаят е от 2 февруари 2024 г. и се е разиграл между 00:55 и 02:00 часа в района на кръстовището на улиците „Слатинска“ и „Боян Магесник“ в София.

Четиримата полицейски служители, действайки в качеството си на полицейски органи и в съучастие, заблудили водач на автомобил относно резултата от проверка за употреба на наркотични вещества, твърди прокуратурата.

На шофьора било представено, че техническото средство е отчело положителен резултат. Според обвинението полицаите го убедили, че ако им предаде определена сума пари, срещу него няма да бъдат предприети предвидените от закона действия във връзка с предполагаемия положителен тест.

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В резултат на това водачът предал 800 лева. Според прокуратурата с действията си четиримата са му причинили имотна вреда в същия размер.

Четиримата са предадени на съд за измама, извършена в съучастие.

Един от полицейските служители е предаден на съд и за още две престъпления.

Според прокуратурата на 2 февруари 2024 г. той не е взел необходимите мерки за сигурност при съхраняването на намиращите се у него огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Освен това е обвинен, че е държал без необходимото разрешение 161 боеприпаса.

Предстои Софийският районен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.