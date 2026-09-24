България

Оставиха в ареста 16-годишното момиче, обвинено за убийството на Георги Кузев

Апелативният съд в Пловдив потвърди най-тежката мярка поради опасност непълнолетната да въздейства на свидетели

Василена Василева Василена Василева

24 септември 2026, 12:58
Оставиха в ареста 16-годишното момиче, обвинено за убийството на Георги Кузев
Източник: БТА

16-годишното момиче, обвинено в съучастие в убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, остава в ареста. Апелативният съд в Пловдив потвърди най-тежката мярка за неотклонение след поредното обжалване от страна на защитата.

Делото за мярката за неотклонение е разгледано при закрити врата.

Оставиха в ареста 15-годишния, задържан за убийството на Георги Кузев

  • Опасения за въздействие върху свидетели

Съдът е преценил, че и на този етап са налице основания непълнолетната да остане с мярка „задържане под стража“.

Сред мотивите на магистратите е посочена опасност тя да въздейства върху свидетели по разследването чрез социалните мрежи.

До момента материалите по делото са събрани в 14 тома. Те включват свидетелски показания, веществени доказателства и експертизи, предаде NOVA.

Единият от непълнолетните, задържани за убийството на Георги Кузев, обжалва ареста си

  • Осем непълнолетни са обвиняеми

16-годишната е една от общо осем непълнолетни, привлечени като обвиняеми за убийството на Георги Кузев.

Съдът назначи психолого-психиатрични експертизи на непълнолетните по делото за убийството в Пловдив

37-годишният мъж беше нападнат на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август. По случая продължава разследване, което трябва да изясни обстоятелствата около престъплението и конкретната роля на всеки от участниците.

Решението на Апелативния съд е постановено по поредното обжалване на мярката от защитата на 16-годишната обвиняема.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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