Завърши изграждането на първия български професионален радиотелескоп LOFAR-BG

Изграждането на LOFAR-BG край НАО „Рожен“ е завършено - това ще бъде първият професионален радиотелескоп на България и 53-тата станция на LOFAR в Европа, както и първата в Югоизточна Европа.

След сертификацията научната дейност трябва да започне в началото на 2027 г.; станцията ще разшири базовата линия на мрежата до около 2500 км, подобрявайки разделителната способност на радиоастрономическите наблюдения.

Проектът е международно сътрудничество между БАН, ASTRON и AstroTec, с участие на български университети; LOFAR-BG ще даде възможност за изследвания в астрономията, космическата физика и геофизиката, включително чрез обработка на огромни масиви данни с изкуствен интелект.

Източник: Институт по астрономия към БАН

Изграждането на двете антенни полета и прилежащата инфраструктура за LOFAR-BG, първия професионален радиотелескоп на България, част от паневропейската мрежа LOFAR, е завършено. Наблюдателната станция се намира в непосредствена близост до Националната астрономическа обсерватория „Рожен“, съобщиха от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО) към Българската академия на науките.

През следващите месеци предстои финалният етап от процеса, пълната сертификация на станцията и началото на научната ѝ дейност, което се очаква в началото на 2027 г.

Проектът е реализиран чрез международно сътрудничество между ИА с НАО към БАН, компанията AstroTec Holding B.V. и Нидерландския институт по радиоастрономия (ASTRON). След въвеждането си в мрежата LOFAR станцията ще бъде 53-тата в Европа и първата в Югоизточна Европа.

„Завършването на българската станция LOFAR е знаков момент за нашата общност“, заяви Михил ван Харлем, изпълнителен директор на LOFAR ERIC, международната организация, която координира и управлява телескопа LOFAR. По думите му като най-отдалечена станция в мрежата тя осигурява най-дългите базови линии за LOFAR и открива нови възможности за радиоастрономия с висока разделителна способност.

Източник: Институт по астрономия към БАН

Изграждането на станцията е ръководено от екип инженери и техници от ASTRON, наети от AstroTec Holding, с участието на над 25 студенти, докторанти и млади изследователи. Те са били разпределени в три групи през лятото на 2026 г. в рамките на специално организиран стаж по радиоастрономия. Стажантите са извършили основната част от монтажа на стотиците нискочестотни и високочестотни антени на терен, като голяма част от задачите са изпълнени ръчно. За участието си студентите са получили специални сертификати.

„Изключително сме доволни от успешното завършване на станцията LOFAR-BG и от силното международно сътрудничество, което го направи възможно“, коментира проф. Камен Козарев, директор на ИА с НАО и координатор на националния консорциум LOFAR-BG. Той посочи, че след влизането в пълна експлоатация станцията ще даде възможност на български учени да извършват изследвания в различни области на астрономията, космическата физика и геофизиката.

Проектът предвижда и изграждане на технологичен капацитет за обработка на петабайти данни чрез методи на изкуствения интелект, обучение на следващото поколение учени за работа с телескопа и разширяване на консорциума с нови партньори.

LOFAR-BG ще бъде не само първата станция от мрежата в Югоизточна Европа, но и най-южната и най-източната станция на международния телескоп LOFAR. Заради местоположението си тя разширява най-дългата базова линия на мрежата до около 2500 км. Това ще допринесе за подобряване на ъгловата разделителна способност и качеството на изображенията, получавани от телескопа.

Източник: Институт по астрономия към БАН

Проектът се финансира по Националната пътна карта за научна инфраструктура за периода 2020-2027 г., координирана от Министерството на образованието и науката.

LOFAR-BG се изпълнява от национален консорциум с координатор ИА с НАО, в който участват Техническият университет, София, чрез катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, чрез катедра „Астрономия“, и Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, чрез катедра „Физика и астрономия“. България е член-съосновател на LOFAR ERIC.

Идеята за LOFAR-BG възниква през 2018 г., а през май 2020 г. проектът е официално одобрен за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура за периода 2020-2027 г. Оттогава екипът на ИА с НАО, заедно с партньорските университети, ASTRON и AstroTec, работи по изграждането на инфраструктурата, от доставката на ключово изчислително оборудване до монтажа на стотиците антени на площадката край Рожен.

Консорциумът LOFAR-BG работи в тясно сътрудничество с ASTRON, която управлява международната мрежа LOFAR от името на LOFAR ERIC. LOFAR ERIC е независимо юридическо лице, създадено от Европейската комисия през декември 2023 г. за управление, оптимизация и модернизация на системата Low-Frequency Array (LOFAR). Негови членове са България, Чехия, Германия, Ирландия, Италия, Нидерландия, Полша, Швеция и Обединеното кралство.