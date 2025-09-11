Лечителите продължават победната си серия в “Игри на волята”

Любопитно

Завоевателите ще определят първите номинирани този сезон

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде

Изненадващо предимство преобръща баланса на силите в “Игри на волята”

Шампионите Мартин Кънев и Светлин Митев с разкрития за новите участници в “Игри на волята”. Кой ще бъде новият победител?

Учени идентифицираха нова кръвна група и тя е най-рядката в света

Цяло племе отпада още на старта на “Игри на волята” 7 тази вечер

Лейди Гага и Ариана Гранде триумфираха на музикалните награди на MTV

Пълно лунно затъмнение: Милиони хора по света наблюдаваха

Мистериозната легенда за „главите от Великденския остров“

П лемето на Лечителите извоюва нова победа в екстремното риалити “Игри на волята”. След като си осигуриха удобството на Резиденцията, предвожданите от капитана Николай Начев-Дино воини постигнаха забележителен обрат, който ги спаси от номинации. Попадналото на Брега на отчаянието племе на Завоевателите се класира на последно място в битката и ще се отправи към първия за сезона номинационен съвет.

Денят за Зелените, Сините и Жълтите започна с поредица стратегически ходове. Опитният д-р Петров опита да привлече на своя страна новодошлата при Лечителите актриса Моника, която обаче постави ясни условия за своята преданост напред в състезанието. Междувременно страстите в племето на Завоевателите между инфлуенсърката Гергана и бизнес дамата Александра отново се нажежиха при изготвянето на стратегията за предстоящата битка.

Първият номинационен сблъсък на Арената протече с множество обрати и напрегнати моменти, а победата се реши в последните секунди. Въпреки първоначалната преднина, трудности на интернет звездата Гергана по трасето доведоха до загубата на Жълтите. Победата за Зелените донесе неврохирургът и стратег д-р Петров, който реши финалната логическа задача най-бързо от всички.

Аниматорът Калин лиши брокера Йордан от възможността да се превърне в герой за Жълтите за втори пореден път и също спаси племето си от номинации. Впечатляващо представяне за отборите постигнаха и всички нови попълнения в трите лагера, давайки заявки за сериозно роля в съревнованията занапред.

Утре предстои нова номинационна битка за участниците, а водещата Ралица Паскалева ще приветства и своите първи гости край огъня.

Гледайте следващия епизод на приключението “Игри на волята” 7 в четвъртък, 11 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити "След Игрите" можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Игри на волята
Опитаха да ограбят френска фирма в България с милиони

Тръмп: Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв

Тръмп за ескалацията НАТО - Русия: Започва се!

Пътници бяха държани 3 часа на борда на самолет в София

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Защо най-често кучетата накуцват

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Около 40 на сто от полетите в Европа в зони със заглушаване на спътниковата навигация

Свят Преди 3 часа

От началото на войната в Украйна тези случаи се увеличиха

Принц Хари е видян да влиза в Кларънс Хаус

Свят Преди 5 часа

Ще се срещнат ли кралят и принцът

<p>Руският президент е майстор в &quot;рязането на салама&quot;</p>

Как Путин тества Запада с нарушаването на въздушното пространство на Полша

Свят Преди 8 часа

Руският президент е майстор в "рязането на салама" - тактика, при която чрез малки действия се постига много по-голям резултат, който иначе би изглеждал твърде провокативен

Новият премиер на Франция обеща "дълбока промяна"

Свят Преди 8 часа

"Ще успеем", подчерта той

Иран и ООН изглеждат в противоречие относно ядреното споразумение

Свят Преди 8 часа

Споразумението потенциално проправя път за подновено сътрудничество след конфликта между Израел и Иран, който предизвика разрив между Техеран и ООН

Снимката е илюстративна

Свят Преди 8 часа

Конфискуваната луксозна яхта с басейн, кино и хеликоптерна площадка е в центъра на ожесточена правна битка, но вече е обявена на търг

Новият шведски здравен министър припадна на първата си пресконференция (ВИДЕО)

Свят Преди 8 часа

Кадри, разпространени онлайн, показват как Лан постепенно губи равновесие и пада напред, докато друг служител говори

Спортът е за всички

Любопитно Преди 9 часа

MultiSport вече е достъпна и за малкия бизнес

Ще има ли нов сезон на „Двама мъже и половина“? Ето какво знаем

Любопитно Преди 9 часа

Чарли Шийн наскоро сподели размислите си за евентуално завръщане на сериала

Първа реакция от Русия за дроновете над Полша

Свят Преди 9 часа

Песков заяви, че ЕС и НАТО ежедневно обвиняват Русия

Има ли Европа воля да възпире Русия?

Свят Преди 9 часа

Без стратегия, политическа решимост, национална устойчивост и структурна реформа инвестициите няма да се превърнат в реални отбранителни способности

Актьорът Джеймс Макавой нападнат от пиян мъж в бар в Торонто

Любопитно Преди 10 часа

46-годишният актьор от „Х-Мен“ е получил удар с юмрук от пиян посетител, докато е празнувал режисьорския си дебют

Забравете за хубавия външен вид - ето изненадващите неща, които хората всъщност намират за привлекателни

Любопитно Преди 10 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Част от ракета изплува до плаж край Синеморец

България Преди 10 часа

Тази сутрин на място са пристигнали полиция и военноморските сили

Мъж преби, заплаши и отвлече жена в Стара Загора, ето как го наказаха

България Преди 10 часа

Той е причинил на 34-годишна жена средна телесна повреда

Жена, изяла езика на нападателя си, беше оправдана след 61 години

Свят Преди 10 часа

Инцидентът променя живота ѝ, превръщайки я от жертва в обвиняема

