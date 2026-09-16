Любопитно

Стиван и Йордан от Обречените заслужиха място във Войната на племената на “Игри на волята”

Нова загуба на Ураганите ги изпраща на племенен съвет

16 септември 2026, 23:23
Краят на една ера: Обявиха датата за последния мач на Лео Меси за Аржентина

Краят на една ера: Обявиха датата за последния мач на Лео Меси за Аржентина
Спортната водеща Ева Мурати подпали мрежата с кадър по бански и фланелка на Хайдук Сплит

Спортната водеща Ева Мурати подпали мрежата с кадър по бански и фланелка на Хайдук Сплит
Жената, която излъга целия свят: Излезе документален филм за фалшивата оцеляла от 11 септември

Жената, която излъга целия свят: Излезе документален филм за фалшивата оцеляла от 11 септември
Звезди от “Игри на волята” стават водещи на дигиталните шоу програми “След Игрите”

Звезди от “Игри на волята” стават водещи на дигиталните шоу програми “След Игрите”
Опасният медицински

Опасният медицински "детокс": Какво представлява плазмаферезата?
Името на Кун Агуеро изплува в разследване срещу наркокартел в Аржентина

Името на Кун Агуеро изплува в разследване срещу наркокартел в Аржентина
Кръстовден е: Небето се отваря за желания, какви са обичаите и поверията

Кръстовден е: Небето се отваря за желания, какви са обичаите и поверията
Лепа Брена: Ванга предсказа, че ще се върна в България

Лепа Брена: Ванга предсказа, че ще се върна в България

Д вама от изгнаниците на Блатото станаха пълноправни участници във Войната на племената в “Игри на волята”. След отлично представяне в битката на Обречените, предприемачът Стиван и актьорът Йордан ще се присъединят в отборите на Ураганите и Канарите.

Източник: NOVA

Денят за участниците от Сините и Зелените започна с битка на рефлекси и спортни умения. Въпреки първоначалното равенство, Канарите достигнаха до убедителен успех в съревнованието за неприкосновеност и изпратиха Ураганите на среща с водещата Ивет Лалова-Колио край огъня на номинациите.

Източник: NOVA

На Арената излязоха и отлъчените воини на Обречените. Битката помежду им се разви динамично и непредвидимо, като до победата достигнаха Стиван и Йордан. Авантюристката Йоанна отпадна от съревнованието първа, за което получи служебен номинационен глас.

Източник: NOVA

Утре за капитаните на Вулканите, Канарите и Ураганите предстои нов лидерски сблъсък, Сините ще определят тримата си номинирани, а за най-новите попълнения в голямата игра предстои труден избор.

Гледайте “Игри на волята” в четвъртък, 17 септември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Игри на волята
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Йотова: Това нещо в XXI век е абсолютно недопустимо

Йотова: Това нещо в XXI век е абсолютно недопустимо

В инфарктен мач България би европейския шампион Полша с 3:2 гейма

В инфарктен мач България би европейския шампион Полша с 3:2 гейма

Фед вдигна лихвите за първи път от 3 г., доларът поскъпва

Фед вдигна лихвите за първи път от 3 г., доларът поскъпва

Изборите в Русия ще са тест за подкрепата за войната според Путин

Изборите в Русия ще са тест за подкрепата за войната според Путин

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
България отново ще има автомобилно производство

България отново ще има автомобилно производство

carmarket.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 10 часа
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 1 ден
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 1 ден
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Вучич за присъдата на Тачи: Съдът е искал да запази авторитета на АОК

Вучич за присъдата на Тачи: Съдът е искал да запази авторитета на АОК

Свят Преди 2 часа

Вучич призова също за спокойствие и диалог със съседните държави

Ora 5 София

България започва автомобилно производство на електрическия Ora 5

Технологии Преди 3 часа

Тази вечер „Българска Автомобилна Индустрия“ (БАИ), представителят на Great Wal Motor в България, обяви, че през януари започва производство на електрическата Ora 5 в с. Баховица

Украйна уби с дрон руски генерал-майор

Украйна уби с дрон руски генерал-майор

Свят Преди 7 часа

Званието „Герой на Русия“ бе присъдено на Грунис на 28 август тази година

Брутално убийство, пребиха човек пред дома му в Странско

Брутално убийство, пребиха човек пред дома му в Странско

България Преди 7 часа

По първоначални данни жертвата е била пребита с юмруци

Хиляди пенсионери в Гърция чакат средно по 3000 евро със задна дата

Хиляди пенсионери в Гърция чакат средно по 3000 евро със задна дата

Парите ни Преди 8 часа

Преизчисляват се пенсии с над 30 години стаж, като при част от хората ще има и по-високо месечно плащане занапред

Германия не одобри термина „асоцииран член“ за Канада

Германия не одобри термина „асоцииран член“ за Канада

Свят Преди 8 часа

Берлин иначе подкрепя задълбочаването на отношенията с Отава

Позиция на Инициативния комитет „Йотова - Вълчев“ за напускането на Валерия Велева

Позиция на Инициативния комитет „Йотова - Вълчев“ за напускането на Валерия Велева

България Преди 8 часа

„Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани“, става ясно в позицията на инициативния комитет

Беларус пуска затворници за облекчаване на санкциите от САЩ

Беларус пуска затворници за облекчаване на санкциите от САЩ

Свят Преди 8 часа

Този процес е следствие от продължителни преговори

„Игра с човешки животи“: Учени напускат Google и OpenAI от страх пред AI

„Игра с човешки животи“: Учени напускат Google и OpenAI от страх пред AI

Любопитно Преди 8 часа

Бившият изследовател в Google DeepMind Билал Чугтай предупреди, че човечеството има все по-малко време да предотврати катастрофалните последици от развитието на изкуствения интелект

Краят на една холивудска приказка: Аманда Сайфрид и Томас Садоски се разделят с елегантност

Краят на една холивудска приказка: Аманда Сайфрид и Томас Садоски се разделят с елегантност

Свят Преди 8 часа

Вместо горчивина и драма, Аманда и Томас избраха пътя на осъзнатата раздяла, споделяйки съвместно изявление пред списание People

Има обвинен за палежа на български дипломатически коли в Скопие

Има обвинен за палежа на български дипломатически коли в Скопие

Свят Преди 8 часа

Пожарът е създал значителна опасност за живота и здравето на българските дипломати

Руският дрон в Полша има бойна глава

Руският дрон в Полша има бойна глава

Свят Преди 8 часа

Дронът най-вероятно е бил изгубен от Русия по време на изпитателни маневри над Балтийско море

.

138 млн. евро достигат бюджетите за интернет реклама в България през 2025 г., обяви IAB България

Любопитно Преди 8 часа

Пазарът расте със 17,9%, а социалните мрежи и видеото са сред основните двигатели на развитието

Китай обяви, че ще защити интересите на Иран

Китай обяви, че ще защити интересите на Иран

Свят Преди 9 часа

Китай и Иран са ангажирани с всеобхватно стратегическо партньорство

Брад Пит и Том Круз

Том Круз изненада с коментар за приятеля си Брад Пит

Любопитно Преди 9 часа

Холивудската звезда Том Круз реагира по изненадващ начин, когато беше наречен „последната филмова звезда“, споменавайки своя приятел Бред Пит. „Има изключително талантливи актьори. Например Бред Пит е страхотен актьор, звезда с невероятна харизма“

Как Европа реагира на речта на Урсула фон дер Лайен

Как Европа реагира на речта на Урсула фон дер Лайен

Свят Преди 9 часа

Лидерите в ЕП с критики към речта на президента на ЕК

Всичко от днес

От мрежата

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Майкъл Джей Фокс разплака звездите на „Еми“ с трогателна реч

Edna.bg

Vivacom с 4 отличия на Career Show Awards 2026

Edna.bg

Чувствително поскъпване на горивата и прогноза това да продължи

Nova.bg

България победи световния шампион Полша с 3:2 гейма на Европейското първенство по волейбол

Nova.bg