„Имам малко дете, което има нужда от мен“: Симона Радева поиска по-лека присъда

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С офийският апелативен съд ще се произнесе в срок по искането на бившия полицай Симона Радева за възобновяване на наказателно дело срещу нея и връщане за ново разглеждане от съда, както и спиране на изпълнение на наказание „лишаване от свобода“.

Бившата полицайка Симона Радева помоли да бъде оправдана

Радева беше осъдена на три години и шест месеца затвор за укривателството на Георги Семерджиев след тежката катастрофа с две жертви на 5 юли 2022 година.

Пред съда днес Радева поиска намаляване на наказанието и замяната му с условно. „Имам малко дете, което има нужда от мен“, каза тя.

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Адвокатите ѝ Ивайло Найденов и Марио Найденов посочиха пред съда, че по делото има процесуални нарушения, като беше отбелязано, че присъдата се базира на предположения.

Според прокуратурата искането за възобновяване на делото е неоснователно.