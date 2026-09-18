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Болен ли е Си Дзинпин? Слухове заляха мрежата преди срещата му с Тръмп

Непотвърдените твърдения, които изглежда идват от критици на комунистическия режим, следват чистка на военни служители в Китай

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 септември 2026, 11:00
Болен ли е Си Дзинпин? Слухове заляха мрежата преди срещата му с Тръмп
Си Дзинпин   
Източник: БТА/AP

С лухове, че Си Дзинпин е разболял по време на важна среща на върха и е трябвало спешно да се завърне у дома, се разпространиха широко преди срещата му с Доналд Тръмп следващата седмица.

Непотвърдените твърдения, които изглежда идват от критици на комунистическия режим, следват чистка на военни служители в Китай, пише английското издание The Telegraph.

73-годишният Си често е обект на спекулации относно здравословното си състояние поради цензурата в Китай и липсата на независими медии, но последните слухове изглежда са придобили широка популярност.

За последно той беше видян в неделя на срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи, където пропусна празничната вечеря, организирана от индийския премиер Нарендра Моди. Оттогава се разпространиха слухове, че Си е разболял и е трябвало спешно да бъде върнат у дома за лечение.

Ванджун Сие, председател на Китайската демократична партия, забранена опозиционна партия, основана от дисиденти, популяризира това твърдение. Сие, бивш протестиращ студент, написа дълга публикация на китайски език в X, в която твърди, че Си се е разболял по време на церемонията по откриването на срещата на върха на БРИКС и е бил незабавно изведен от мястото, за да му бъде оказана първа помощ.

Той добави, че китайският лидер е отлетял обратно за Китай, прекратявайки посещението си преждевременно. Публикацията беше придружена от фалшифицирано изображение на Си, на което главата му е наклонена надолу и той изглежда прави гримаса от болка, докато балон с реч от Моди пита: „Добре ли е?“.

Оригиналната публикация събра 2,3 милиона гледания и се разпространи широко в X.

От понеделник насам Сие е публикувал още няколко пъти с твърдения, че Си се е разболял, докато е бил в Индия, и се е върнал в Китай по-рано, въпреки съществуването на снимки на Си в Индия през първия и втория ден.

Обработената фотография, която Сие сподели в социалните мрежи, е кадър от видеоклип, заснеман преди Моди да направи обръщение към срещата на върха в събота.

Във видеото се чува как Моди пита Си дали „е добре?“, на което Си кима. Това обаче не е било, защото Си е бил болен, а по-скоро защото слушалката му, през която е чувал преводача си, не е работила. След това се чува как един от служителите му отговаря на Моди: „Да, добре е“.

Си също така се вижда да се изкачва по стълбите, за да се качи на самолета си обратно за Китай, без никакви проблеми или чужда помощ.

„Хората ще следят здравето му много внимателно“

Не е ясно какво точно е предизвикало слуха на първо място, но някои посочват отсъствието на Си от вечерята в събота.

„Управникът на втората по големина икономика в света и най-голямата армия в Азия – хората ще следят здравето му много внимателно“, каза Виктор Ши, професор в Калифорнийския университет в Сан Диего и експерт по китайска елитна политика.

През юли 2024 г. снимка на Си, за когото се твърдеше, че прави гримаса, по подобен начин на фалшивото изображение, споделено от Сие, обиколи социалните мрежи с твърдения, че е претърпял инсулт.

Оказа се, че изображението е отпреди четири месеца и Си просто е реагирал на нещо, което е изпил по време на Общокитайското събрание на народните представители.

Високото ниво на интернет цензура в Китай означава, че всичко, което се счита за критика към Си или Китайската комунистическа партия, се блокира или незабавно премахва.

Си също така е на бойна нога, провеждайки чистки сред висши служители като част от широкомащабно движение срещу корупцията. Налице е усещане, че авторитетът му умишлено се подкопава преди решаващата среща на върха с Тръмп следващия четвъртък, където се очаква Тайван, изкуственият интелект, търговията, митата и глобалната сигурност да бъдат сред основните теми.

Въпреки че отсъствието на Си от публичното пространство не е изненадващо, като се има предвид, че е бил между пътувания, Ши заяви: „Бих започнал да задавам въпроси“, ако до следващата седмица не се появи повече информация.

По темата

Автор: Надежда Неменски
Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Telegraph    
Си Дзинпин здравословно състояние слухове среща на върха на БРИКС фалшиви новини Китай Доналд Тръмп цензура Нарендра Моди дезинформация
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