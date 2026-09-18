В първия ден от парламентарните избори: Русия съобщи за масирана украинска атака с дронове

Р уската противовъздушна отбрана е унищожила над 350 украински безпилотни летателни апарата, насочили се към Московския регион през нощта срещу петък. Това съобщи кметът на Москва Сергей Собянин, цитиран от "Франс прес".

Над 130 дрона полетяха към Москва

По думите му между 20:00 ч. на 17 септември и 7:00 ч. на 18 септември към Московския регион са летели повече от 350 дрона. Повечето от тях са били унищожени на по-голямо разстояние от столицата, а 64 са били свалени при приближаването им към Москва.

Руските власти не съобщават за украинско потвърждение на тези данни.

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40 дрона са свалени над Тулска област

Губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев съобщи, че над региона, който се намира южно от Москва, са били унищожени 40 безпилотни летателни апарата.

По-рано през нощта руските власти съобщиха и за други свалени дронове в различни части на страната. По данни на руското Министерство на отбраната общо 629 дрона са били унищожени над руска територия през нощта, съобщава РБК.

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Атаката съвпадна с началото на изборите

Съобщенията за атаката идват в момент, когато в Русия започна тридневното гласуване за Държавната дума. Вотът се провежда от 18 до 20 септември и определя състава на 450-местния руски парламент. Провеждат се и регионални и местни избори.

Това са първите парламентарни избори в Русия след началото на пълномащабната война в Украйна през февруари 2022 г.

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Партията „Единна Русия“, свързана с президента Владимир Путин, е доминиращата политическа сила в Държавната дума. Според АФП изборите се провеждат при силно ограничена политическа конкуренция, като до участие са допуснати партии, които подкрепят основните политики на Кремъл. Либералната партия „Яблоко“ е била отстранена от надпреварата заради решение на Върховния съд.

Гласуването започна първо в руския Далечен изток заради часовата разлика и ще продължи до неделя вечерта.