Ще изчезнат ли промоциите заради новите правила за цените

Е дна обикновена промоция в магазин може да се превърне в проблем за търговеца, след като намалението приключи и цената се върне на предишното си ниво.

За такъв риск предупреждава Асоциацията на търговците на нехранителни стоки (АТНС) в становище по проекта на Методика за преценка на икономическата обоснованост на увеличението на цените. Проектът е публикуван от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, а общественото му обсъждане приключи на 17 септември.

Новите правила трябва да дадат на контролните органи единен начин да преценяват кога едно поскъпване е икономически обосновано и кога търговецът не може да докаже причина за него.

Асоциацията на търговците на нехранителни стоки: Не трябва НС да определя цените

Самото министерство подчертава, че целта е това да става без административно определяне на цените и без ограничаване на свободната стопанска инициатива. Бизнесът обаче смята, че част от предложените текстове могат да доведат именно до обратния резултат.

Къде се появява проблемът с промоциите

Представете си, че дадена стока обичайно струва 100 евро. Магазинът решава временно да я продава за 80 евро, за да привлече повече клиенти. След края на кампанията цената отново става 100 евро.

Според АТНС при предложените правила възниква риск именно това връщане към старата цена да бъде разглеждано като увеличение, за което търговецът трябва да доказва икономическа обоснованост.

Изпълнителният директор на асоциацията Галин Попов предупреждава, че ако намалената цена бъде използвана като база за сравнение, една нормална промоционална кампания може впоследствие да постави търговеца в ситуация да обяснява защо цената отново е по-висока.

АТНС смята, че подобен подход може да обезкуражи магазините да правят временни намаления.

Какво всъщност предвижда законът

Проблемът тръгва от вече действащата забрана за икономически необосновано увеличение на цените.

Законът определя като увеличение всяко повишаване на крайната продажна цена на дадена стока или услуга спрямо цената, която същият търговец е прилагал за нея през сравним предходен период.

Ако контролният орган установи увеличение, търговецът трябва да представи информация и доказателства как е формирана старата цена, как е формирана новата и кои обективни икономически фактори са довели до промяната.

Забраната действа от 9 август 2026 г. до 9 август 2027 г., а методиката трябва да уточни как точно ще се прави тази преценка и кой период ще бъде използван за сравнение.

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И именно тук бизнесът вижда проблем - ако за база бъде взета временната по-ниска цена, връщането към редовната може да изглежда като поскъпване.

Не само промоциите притесняват търговците

АТНС поставя и друг въпрос - кои фактори могат да оправдаят промяна на цената. Според асоциацията предложената методика поставя силен акцент върху разходите на търговеца, но не отчита достатъчно нормални пазарни фактори като търсене и предлагане, недостиг на дадена стока, конкурентни цени, промяна на търговския марж и маркетингова политика.

За бизнеса това е съществено, защото цените в магазините не се променят единствено когато поскъпнат токът, транспортът или доставната цена.

Една фирма може например временно да работи с много нисък марж, за да наложи нов продукт, а впоследствие да го върне към обичайното си ниво. Или да промени цената заради силно търсене, недостиг или действия на конкурентите.

АТНС настоява подобни фактори също да могат да бъдат отчитани при преценката дали дадено увеличение е обосновано.

И токът може да се окаже счетоводна главоблъсканица

Проектът поставя изисквания и когато един разход влияе върху цената на много стоки едновременно.

Такъв пример е поскъпването на електроенергията.

Глоба до €1 млн. за необосновано повишаване на цените

Ако един магазин продава хиляди различни артикули, по-високата сметка за ток влияе върху дейността му като цяло, но трябва да се прецени каква част от този разход се отнася към конкретната стока, чиято цена е увеличена.

Проектът предвижда при такива случаи въздействието да се разпределя по предварително или обичайно използван, последователен и проверим метод - например според количества, оборот, площ, работни часове или енергийно потребление.

Според АТНС това може да принуди търговците да изграждат сложни модели за разпределяне на разходите и да увеличи административната тежест.

БСК също не подкрепя проекта в този му вид

Критиките не идват само от нехранителните търговци. Българската стопанска камара официално заяви, че не подкрепя проекта в сегашния му вид.

Сред предложенията на БСК са да се запази целият кръг от обективни икономически фактори, които законът допуска, да има различни надеждни начини за доказване на влиянието им и да не се стига до фактическо замразяване на абсолютния търговски марж.

Камарата настоява и за разумен праг на същественост, така че всяка минимална промяна на цената да не води автоматично до тежка процедура по доказване.

И големите хранителни вериги искат промени

Сдружението за модерна търговия, което представлява големи търговски вериги, също настоява методиката да бъде съществено прецизирана преди приемането й.

Организацията подкрепя целта да се ограничат необоснованите увеличения и да има повече прозрачност за потребителите, но настоява при проверките да могат да бъдат отчитани всички обективни, проверими и икономически измерими фактори, предвидени в закона.

Според организацията правилата трябва едновременно да позволяват контрол върху необоснованото поскъпване и да не създават правна несигурност или ограничения за нормалните пазарни механизми.

Какво следва

Предстои Министерството на икономиката да прецени предложенията и възраженията, преди текстът да бъде внесен за окончателно приемане.

Основният спор остава ясен: държавата иска механизъм, с който да различава нормалното поскъпване от увеличение без икономическо основание, а търговците настояват този механизъм да не превръща промоциите, маркетинговите решения и нормалното движение на цените в повод за санкции.