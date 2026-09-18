България

ГЕРБ-СДС с критики към мерките за горивата: „Инфлационният чек“ не е добре насочен

Теменужка Петкова и депутати от партията поставиха под въпрос ефекта от пакета на правителството за ограничаване на поскъпването

Василена Василева Василена Василева

18 септември 2026, 12:23
ГЕРБ-СДС с критики към мерките за горивата: „Инфлационният чек“ не е добре насочен
Източник: БТА

П редложените от правителството мерки за ограничаване на ефекта от високите цени на горивата не са достатъчно добре насочени. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова пред журналисти в кулоарите на парламента.

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Сред предложенията е предоставянето на т.нар. „инфлационен чек“ от 50 евро. По думите на Петкова няма гаранция, че помощта ще достигне до хората, които имат най-голяма нужда от нея.

Тя определи пакета като комбинация от мерки, които вече са били предлагани или са били заложени в бюджета за 2025 г. Като пример посочи помощта за тежкотоварния транспорт.

Петкова обърна внимание и на условията за получаване на 50-те евро. Според нея в предложението на правителството не е предвидено получателите да доказват, че притежават автомобил.

Тя постави под въпрос и момента, в който ще бъдат предоставени средствата, като отбеляза, че това ще се случи непосредствено преди началото на предизборната кампания за президентските избори. По думите ѝ над 550 000 души ще получат помощта до края на октомври.

  • Критики за ефекта върху инфлацията

Александър Иванов от ГЕРБ-СДС също изрази критики към предложението за „инфлационния чек“.

„Трябва да се обърне внимание на 50-те евро, които ще бъдат раздадени и то в хода на една кампания, където правителството има ясно подкрепен кандидат“, заяви той.

По думите му мярката няма да доведе до намаляване на инфлацията. Иванов коментира и предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана, като посочи, че при него ще бъде необходимо време за нотификация и промени в законодателството.

Той постави въпроса и за бюджетния ефект от целия пакет, като заяви, че от ГЕРБ-СДС не са запознати с всички подробности за необходимото финансиране.

  • Горанов: Мерките са недобре насочени

Владислав Горанов също постави под въпрос мотивите зад предложенията.

„Притеснявам се, че с тези недобре насочени мерки прозира единствено желанието за спечелване на някой друг глас в полза на кандидата за президент, фаворизиран от управляващото мнозинство“, каза той.

Горанов направи сравнение с началото на мандата на правителството и заявките за контрол върху цените. По думите му тогава инфлацията е достигнала 5,1%.

Той посочи още, че в условията на пазарна икономика е трудно чрез подобни мерки да се компенсира движението на цените. Като пример даде дизела, който според него в момента е значително по-скъп при сходни нива на цената на суровия петрол в сравнение с предходни години.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Лилия Йорданова    
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