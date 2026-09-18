Гърция дава до 10 000 евро за преместване в обезлюдени райони

Г ърция ще отвори през октомври кандидатстването по програмата за преместване в райони с демографски проблеми, като помощта ще достига до 10 000 евро.

Това обяви министърът на социалното сближаване и семейството Домна Михайлиду. Програмата, която започна от Еврос, вече се разширява към нови части на страната.

Кои нови райони влизат в програмата

С ново съвместно министерско решение към програмата ще бъдат включени седем от осемте общини в регионалната единица Янина, както и общините Сули и Филиатес в Теспротия.

След публикуването на решението ще бъде отворена и платформата за кандидатстване.

Михайлиду уточни, че програмата се разширява в сътрудничество с местните власти и е насочена към райони в погранична Гърция, които имат нужда от нови жители.

Социалното министерство дава пари при преместване в малко населено място

До 10 000 евро за преместване

Финансовата помощ по програмата достига до 10 000 евро за хора и семейства, които решат да се преместят и да живеят постоянно в включените райони.

Важно условие е, че не се изисква кандидатът предварително да има работа в населеното място, в което ще се установи.

По думите на министъра целта е да бъдат подкрепени и гърци, които в момента живеят в чужбина и искат да се върнат.

Кандидатстването започва през октомври

Платформата за подаване на заявления трябва да бъде отворена през октомври.

„Даваме помощ до 10 000 евро за преместване на хора и семейства в райони на погранична Гърция“, посочи Михайлиду, като подчерта, че демографският проблем изисква едновременно финансови стимули, услуги и работа с местните общности.

Още стимули за пограничните райони

Отделно от програмата за преместване гръцките власти предвиждат и допълнителна подкрепа за Кастелоризо.

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Там се планира годишна помощ от 5000 евро, която ще се увеличава с 1000 евро за всяко дете, за държавни служители и работещи в частния сектор.

Предвиждат се и нови услуги и инфраструктура, сред които детска градина и училище, както и допълнителни стимули за специалисти от ключово значение за района, включително лекари.

Програмата за преместване е част от по-широката политика на Гърция за задържане и привличане на население в пограничните райони, които от години се сблъскват с демографски спад.