Лейди Гага и Доечии представиха „Runway“, саундтрака към „Дяволът носи Прада 2“

Л ейди Гага и Доечии са „родени за модния подиум“. Двете носителки на награда „Грами“ обединиха сили в новото парче „Runway“, чийто музикален видеоклип направи премиера в понеделник, 27 април. Съвместният им проект е първото музикално произведение, разкрито като част от официалния саундтрак към дългоочаквания филм „Дяволът носи Прада 2“. Автори на песента са Лейди Гага, Бруно Марс, Джейла Хикман, Андрю Уат, Хенри Уолтър, Дърнст „Д'Майл“ Емил II и Джейда Лав.

Видеото, режисирано от Парис Гьобел, започва с кадър на дуото, облечено в идентични обемни червени сака, комбинирани с черни вратовръзки, бели панталони и еднакви прави коси. В синхрон с интрото на песента, те пеят: „Няма значение какво, няма значение какво / Трябва да се перчиш“.

Клипът потапя публиката в света на авангардната мода, докато Гага изпълнява: „Върви, чувствам се страхотно / Чувствам се свободна, чувствам се изключително себе си / Мрази колкото искаш, но съм опасна / Ще си изгориш езика с този чай / Може да се появиш късно, може да си навреме / Само чакай, идвам, Кики / Тази папарашка рутина / Дойдох да бъда видяна“. В следващите кадри Гага и Доечии се появяват в тоалети „висша мода“, вдъхновени от XVIII век, допълнени от драматичен грим и екстравагантни прически.

Доечии рапира за дефилирането си на подиума в предприпева: „Да, прояви малко нахалство / Да, с малко извиване отстрани / Да, накара първия ред да крещи / Добре (Добре), добре (Добре) / Да, направи малко завъртане / Да, нека разберат, че съм това момиче / Да, от понеделник до неделя / Мога да превърна дансинга в подиум“.

След това изпълнителките се обединяват в серенада към слушателите, призовавайки ги да превърнат дансинга в своя лична модна писта. С наближаването на финала на песента, вдъхновените от модата звезди напомнят на публиката за последен път, че са „родени за подиума“.

„Поза / Не ме е страх от камери / Родена за пистата / Сашай, Доеч-ай / Поза (Родена за пистата) / Не ме е страх от камери / Родена за пистата / Сашай, Гэг-ай.“

Сътрудничеството между Доечии и Лейди Гага е първият им общ проект, който обаче е предшестван от многократни взаимни похвали в публичното пространство. През юли 2025 г. Гага сподели пред британския Vogue, че се е „влюбила“ в музиката на изпълнителката на „DENIAL IS A RIVER“. „Не се случва често някой да се появи на сцената с толкова отчетлив почерк, който веднага се усеща като легендарен“, заяви 39-годишната Гага.

В отговор Доечии сподели пред списание PEOPLE как буквално е „ахнала“, когато е разбрала за коментара. „Аз съм най-големият фен на Лейди Гага“, призна тя. „За легенда като нея да каже това за мен – това наистина ме утвърди като артист по един много смирен начин.“

Освен събирането на двете стилни икони, видеото съдържа и фини препратки към предстоящия филм – включително заглавието на песента, което съвпада с името на прочутото измислено списание „Runway“. В една от началните сцени, в които певиците демонстрират своите „haute couture“ визии, те прелистват брой на изданието, на чиято корица е героинята на Емили Блънт – Емили Чарлтън.

Блънт се завръща в компанията на оригиналния актьорски състав – Мерил Стрийп, Ан Хатауей и Стенли Тучи. Режисьорът Дейвид Франкъл и сценаристката Алин Брош Маккена също се завръщат за продължението на хитовата адаптация от 2006 г. по романа на Лорън Вайсбъргър. В новата история журналистката Анди (Ан Хатауей) и властният моден редактор Миранда Прийстли (Мерил Стрийп) се срещат отново на фона на мащабните промени в съвременния свят на медиите и модата.

Премиерата на „Дяволът носи Прада 2“ е на 1 май.