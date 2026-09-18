Земетресение в Гърция

З еметресение с магнитуд 4,3 по Рихтер е регистрирано тази сутрин в района на гръцкия остров Евбея. Земният трус е усетен в няколко района на острова, както и в Атина, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

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Земетресението е регистрирано в 9:42 ч. местно време. Според автоматичната оценка на Геодинамичния институт на Националната обсерватория в Атина епицентърът се намира североизточно от Василика в района на Истиея, а огнището е на дълбочина около 5 километра.

Заради сравнително малката дълбочина на труса той е усетен на по-широка територия, включително в части от Атика.

Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

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Какво казват сеизмолозите

Президентът на гръцката организация за планиране и защита от земетресения Евтимий Лекас коментира пред ЕРТ, че земетресението е с епицентър в северната част на Евбея, близо до крайбрежието. По думите му няма причина за безпокойство.

Данните за земетресението са предварителни и могат да бъдат коригирани след допълнителната обработка на сеизмологичната информация. Друг сеизмологичен център в Гърция е отчел магнитуд 4,2 и дълбочина 7 километра за същото събитие.

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Евбея е сред сеизмично активните райони на Гърция

Евбея е вторият по големина остров в Гърция след Крит и се намира в район с активни сеизмични структури. Северната част на острова е близо до Егейско море и редица активни разломни зони, поради което земетресенията в района не са необичайни.

Последната дълбочина и магнитуд на регистрирания трус са сред факторите, които определят колко широко може да бъде усетен един земен трус. При по-плитки земетресения вибрациите могат да бъдат отчетливо усещани и на по-голямо разстояние от епицентъра.