Любопитно

Кристиан Костов: Бях на крачка да се откажа от музиката, войната промени живота ми

Изпълнителят разказва за цената на успеха, натиска в музикалната индустрия, отношенията с Русия, „Евровизия“ и защо четири години е сам

Василена Василева Василена Василева

12 юли 2026, 10:53
12 юли: Когато релсите пречупиха времето

12 юли: Когато релсите пречупиха времето
Джорджина Родригес стартира собствена марка за дрехи и изненада съпругата на Меси с подарък

Джорджина Родригес стартира собствена марка за дрехи и изненада съпругата на Меси с подарък
Почитаме жената, донесла вярата в Киевска Русия

Почитаме жената, донесла вярата в Киевска Русия
11 юли: Когато светът си затвори очите пред лицето на абсолютно зло

11 юли: Когато светът си затвори очите пред лицето на абсолютно зло
10 юли: Нощта, в която държавата капитулира пред „Наглите“

10 юли: Нощта, в която държавата капитулира пред „Наглите“
Отбелязваме 176 г. от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов

Отбелязваме 176 г. от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов
Нов световен рекорд: В Аржентина откриха грандиозна 26-метрова статуя на Лионел Меси

Нов световен рекорд: В Аржентина откриха грандиозна 26-метрова статуя на Лионел Меси
Тръмп забърка нов скандал, ФИФА взе безпрецедентното решение след разговор с него

Тръмп забърка нов скандал, ФИФА взе безпрецедентното решение след разговор с него

З ад образа на "перфектното момче" стои човек, който признава, че е преминал през тежък личен период, бил е на ръба да се откаже от музиката и дълго време е криел част от себе си. В откровено интервю пред Мариян Станков - Мон Дьо в подкаста "Храмът на историите" Кристиан Костов говори за войната в Украйна, натиска в музикалната индустрия, отношенията си с Русия, новата си музика и мястото на България в живота му.

  • „Избирам себе си и музиката, която винаги съм искал да правя“

Костов признава, че дълго време е следвал очакванията на музикалната индустрия, вместо собственото си усещане.

„Изградих имидж на перфектното момче, но истината е, че и аз греша. Имам своите демони и бих искал да бъда по-откровен.“

По думите му именно новият му музикален проект е най-близо до това, което винаги е искал да създава.

„Днес избирам себе си и това, което аз искам да правя. Това е музиката, която винаги съм искал да правя.“

Певецът разкрива още, че вече сам продуцира музиката си и не работи с мениджър, тъй като все още не е намерил човек, на когото да се довери.

  • „Войната беше на крачка да ме откаже от музиката“

Една от най-личните части на разговора е свързана с войната в Украйна и отражението ѝ върху професионалния и личния му живот.

Костов разказва, че след началото на войната е загубил турнета, концерти и международни партньорства.

„Бях на косъм да се откажа от музиката. Инвестирал си години и огромни средства в кариерата си, а изведнъж всичко започва да се отменя.“

Той допълва, че е прекъснал отношения с близки хора заради различното им отношение към войната.

„Не мога да общувам с хора, които подкрепят агресия и омраза.“

Певецът признава още, че не може да говори свободно по всички теми заради безопасността на своето семейство.

„Не всичко, което премълчавам, е по мой избор.“

  • Българските музиканти го връщат към сцената

Костов разказва, че през 2023 г. е преминал през тежък период, в който е изгубил желание да пише и изпълнява музика.

По думите му именно негови колеги от българската музикална сцена са му помогнали да се върне към работата.

„Само ми казваха: "Ела в студиото. Просто бъди с нас." Те ме спасиха.“

Сред хората, на които благодари, са Дара Екимова, Ева Пармакова, продуцентите му и екипът на музикалната компания, с която работи.

  • За второто място на „Евровизия“: „Мразех себе си“

Костов се връща и към участието си на „Евровизия“, където през 2017 г. донесе най-доброто класиране на България в конкурса.

Той признава, че след финала е преживял тежко второто място.

„Мразех себе си. Не държавата. Себе си, защото не успях.“

Изпълнителят разкрива и неизвестен досега детайл около участието си.

„Пях с почти 40 градуса температура. Отслабнах със седем килограма за десет дни и след конкурса трябваше да се лекувам.“

Според него с времето е разбрал, че случилото се е било естествен развой на събитията.

  • За победата на Дара: „Тя е легенда“

Костов категорично отхвърля тезата, че победата на България тази година му е отнела нещо.

„Само спечелих. Тя завърши историята, която аз започнах.“

Той определя Дара като артист, който е заслужил успеха си изцяло.

„Победата е само на Дара и на нейния екип.“

Певецът признава и че има мечта да бъде водещ на конкурса догодина.

„Ако имам възможност да бъда водещ на "Евровизия", това е моя мечта.“

  • За Филип Киркоров: „Има малко от всичко“

Костов коментира и изявленията на Филип Киркоров след победата на България.

Според него в думите на руския изпълнител има смесица от лични амбиции и его, но не вижда връзка между тях и успеха на българския представител.

„Победата е на Дара и само на Дара.“

„По-трудно е да бъдеш различен мъж“

Изпълнителят говори открито и за обществените реакции към начина, по който изглежда и се облича.

„Не се чувствам в безопасност всеки ден, когато излизам навън.“

По думите му хората често приемат различния външен вид като част от сценичния образ, но това не е така.

„Ако не бях артист, пак щях да бъда същият човек.“

  • „От четири години съм сам“

В края на разговора Кристиан Костов прави едно от най-личните си признания.

По думите му последната му връзка е приключила през 2022 г., а оттогава не е имал партньор.

„Четири години не съм имал никой до себе си.“

Най-големият му страх, както сам признава, е свързан с доверието.

„Страх ме е, че никога няма да има човек, на когото да мога да се доверя.“

Той казва още, че често има усещането, че хората го възприемат не като личност, а като публичен образ.

„Не ме гледат като човек, а като продукт.“

Въпреки трудностите Костов е категоричен, че няма намерение да променя себе си, за да бъде по-лесно приеман.

„Единственото, което мога да правя, е да бъда себе си.“

Редактор: Василена Василева
Кристиан Костов Евровизия откровено интервю музика войната в Украйна лични борби музикална индустрия автентичност Мон Дьо самота
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Протест на земеделци затвори граничния преход

Протест на земеделци затвори граничния преход "Ивайловград – Кипринос"

Сватба с 1300 гости в училищен двор вдигна Видин на крак, започнаха проверки

Сватба с 1300 гости в училищен двор вдигна Видин на крак, започнаха проверки

Камионът от катастрофата край Дупница не е бил в нарушение на Закона за движение по пътищата

Камионът от катастрофата край Дупница не е бил в нарушение на Закона за движение по пътищата

Тръмп е увеличил богатството си с милиарди като президент. Експерт: Възникват сериозни въпроси за конфликт на интереси

Тръмп е увеличил богатството си с милиарди като президент. Експерт: Възникват сериозни въпроси за конфликт на интереси

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
RUF избухва с 8-цилидров боксерен двигател с 1000 „коня“ в новия си Boxer-Eigth

RUF избухва с 8-цилидров боксерен двигател с 1000 „коня“ в новия си Boxer-Eigth

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 1 ден
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 1 ден
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 1 ден
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>AI ще направи Windows много по-сигурен</p>

Изкуственият интелект ще направи актуализациите на Windows много по-сигурни

Технологии Преди 1 час

Microsoft подготвя значителна промяна в начина, по който открива и коригира проблеми в сигурността на операционната система, като ще разчита на умни технологии да ускорят и оптимизират процеса с минимални усилия от страна на потребителите

Изображението е илюстративно

Изненадващо откритие: На планета с вечен ден и вечна нощ може да съществува живот

Любопитно Преди 2 часа

Учени установиха, че дори екстремно горещите и замръзнали светове може да крият обитаеми зони благодарение на процеси дълбоко под повърхността

Асен Василев: Проектобюджетът на кабинета „Радев“ е по-лош и от този на „Желязков“

Асен Василев: Проектобюджетът на кабинета „Радев“ е по-лош и от този на „Желязков“

България Преди 3 часа

Лидерът на „Продължаваме промяната“ твърди, че в бюджета има милиарди евро разходи без ясна разбивка и не изключи протести, ако предложенията на партията не бъдат приети

<p>Русия възстановява доставките на горива в Крим</p>

След украинските удари Русия обяви, че възстановява доставките на горива в Крим

Свят Преди 3 часа

След дни на ограничения и недостиг назначените от Москва власти твърдят, че снабдяването на полуострова постепенно се нормализира

Наводненията в Мисури взеха жертва, стотици са евакуирани

Наводненията в Мисури взеха жертва, стотици са евакуирани

Свят Преди 4 часа

Най-мащабната спасителна операция се е провела в района на Лестървил, където около 200 души, повече от половината от които деца, са били блокирани в летен лагер

<p>147 години традиция: Националната гвардейска част отбелязва празника си</p>

147 години традиция: Националната гвардейска част отбелязва празника си с тържествена церемония в София

България Преди 4 часа

Пред Президентството ще се състои специална смяна на почетния гвардейски караул, а в центъра на столицата ще има временни ограничения на движението

Църквата почита свети Паисий Светогорец – монахът, чиито думи вдъхновяват милиони

Църквата почита свети Паисий Светогорец – монахът, чиито думи вдъхновяват милиони

Любопитно Преди 4 часа

На 12 юли православните християни отбелязват Шестата неделя след Петдесетница и отдават почит на един от най-обичаните съвременни светци – преподобни Паисий Светогорец

<p>Ормузкият проток е затворен до второ нареждане</p>

След инцидент с кораб: Ормузкият проток е затворен до второ нареждане

Свят Преди 4 часа

Според официално изявление на КГИР са били произведени предупредителни изстрели по посока на плавателен съд

Стрелба в Торонто: Двама души загинаха, петима са ранени, издирват нападателя

Стрелба в Торонто: Двама души загинаха, петима са ранени, издирват нападателя

Свят Преди 5 часа

Полицията предупреди за активен стрелец и призова хората незабавно да напуснат района, докато продължава мащабна операция по издирването му

След удари на САЩ: Иранска атака срещу ОАЕ, тревога в Бахрейн и Катар

След удари на САЩ: Иранска атака срещу ОАЕ, тревога в Бахрейн и Катар

Свят Преди 5 часа

Техеран отвърна на американската операция с ракетни удари по държави от Персийския залив, а рискът от по-широк регионален конфликт рязко нарасна

Най-модерните цветове за летен педикюр

Най-модерните цветове за летен педикюр

България Преди 5 часа

От нежни неутрални тонове до смели и драматични цветове - това са 15-те нюанса, които доминират през лятото

Какво е „синдром на болната сграда“ и защо в офиса ни боли глава

Какво е „синдром на болната сграда“ и защо в офиса ни боли глава

Любопитно Преди 5 часа

В летните жеги климатикът изглежда като истинско спасение. Той помага за поддържане на комфортна температура и предпазва от прегряване. Лекарите обаче предупреждават за другата страна на монетата

Рязък обрат във времето: Гръмотевични бури обхващат голяма част от страната

Рязък обрат във времето: Гръмотевични бури обхващат голяма част от страната

България Преди 5 часа

В неделя валежи и гръмотевици се очакват на много места, докато по Черноморието времето ще остане предимно слънчево

Кола потегли без водач и затисна малко момченце

Кола потегли без водач и затисна малко момченце

България Преди 13 часа

Детето е с опасност за живота

,

Почина бившият собственик и президент на "Челси" Кен Бейтс

Свят Преди 14 часа

Бейтс купи клуба за 1 паунд през 1982 година и стана третият му най-дълго управляващ ръководител

След напрежението в региона: Иран и Оман обсъдиха сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток

След напрежението в региона: Иран и Оман обсъдиха сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток

Свят Преди 14 часа

Иранският външен министър Абас Арагчи посети Оман за спешни разговори относно регионалната обстановка. Техеран и Маскат обсъдиха механизми за безопасното преминаване на кораби през стратегически важния за света Ормузки проток

Всичко от днес

От мрежата

Смесено хранене: Нов стандарт за хранене за малки и мини породи

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

Питбул и 22 000 фенове поставиха световен рекорд в Лондон

Edna.bg

Кристиан Костов: Страх ме е, че няма да намеря човек, на когото да се доверя

Edna.bg

Португалски треньор спря трансфер в Левски

Gong.bg

Енчо Керязов: Ще се борим за повече бюджет за спорта, но първо трябва да покажем финансова дисциплина

Gong.bg

Интензивен трафик на ГКПП „Калотина”: На граничния пункт очакват над 50 000 автомобила за денонощие

Nova.bg

Полицията проверява кой е разрешил сватбата в училищен двор във Видин, наложени са глоби

Nova.bg