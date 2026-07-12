Кристиан Костов: Бях на крачка да се откажа от музиката, войната промени живота ми

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З ад образа на "перфектното момче" стои човек, който признава, че е преминал през тежък личен период, бил е на ръба да се откаже от музиката и дълго време е криел част от себе си. В откровено интервю пред Мариян Станков - Мон Дьо в подкаста "Храмът на историите" Кристиан Костов говори за войната в Украйна, натиска в музикалната индустрия, отношенията си с Русия, новата си музика и мястото на България в живота му.

„Избирам себе си и музиката, която винаги съм искал да правя“

Костов признава, че дълго време е следвал очакванията на музикалната индустрия, вместо собственото си усещане.

„Изградих имидж на перфектното момче, но истината е, че и аз греша. Имам своите демони и бих искал да бъда по-откровен.“

По думите му именно новият му музикален проект е най-близо до това, което винаги е искал да създава.

„Днес избирам себе си и това, което аз искам да правя. Това е музиката, която винаги съм искал да правя.“

Певецът разкрива още, че вече сам продуцира музиката си и не работи с мениджър, тъй като все още не е намерил човек, на когото да се довери.

„Войната беше на крачка да ме откаже от музиката“

Една от най-личните части на разговора е свързана с войната в Украйна и отражението ѝ върху професионалния и личния му живот.

Костов разказва, че след началото на войната е загубил турнета, концерти и международни партньорства.

„Бях на косъм да се откажа от музиката. Инвестирал си години и огромни средства в кариерата си, а изведнъж всичко започва да се отменя.“

Той допълва, че е прекъснал отношения с близки хора заради различното им отношение към войната.

„Не мога да общувам с хора, които подкрепят агресия и омраза.“

Певецът признава още, че не може да говори свободно по всички теми заради безопасността на своето семейство.

„Не всичко, което премълчавам, е по мой избор.“

Българските музиканти го връщат към сцената

Костов разказва, че през 2023 г. е преминал през тежък период, в който е изгубил желание да пише и изпълнява музика.

По думите му именно негови колеги от българската музикална сцена са му помогнали да се върне към работата.

„Само ми казваха: "Ела в студиото. Просто бъди с нас." Те ме спасиха.“

Сред хората, на които благодари, са Дара Екимова, Ева Пармакова, продуцентите му и екипът на музикалната компания, с която работи.

За второто място на „Евровизия“: „Мразех себе си“

Костов се връща и към участието си на „Евровизия“, където през 2017 г. донесе най-доброто класиране на България в конкурса.

Той признава, че след финала е преживял тежко второто място.

„Мразех себе си. Не държавата. Себе си, защото не успях.“

Изпълнителят разкрива и неизвестен досега детайл около участието си.

„Пях с почти 40 градуса температура. Отслабнах със седем килограма за десет дни и след конкурса трябваше да се лекувам.“

Според него с времето е разбрал, че случилото се е било естествен развой на събитията.

За победата на Дара: „Тя е легенда“

Костов категорично отхвърля тезата, че победата на България тази година му е отнела нещо.

„Само спечелих. Тя завърши историята, която аз започнах.“

Той определя Дара като артист, който е заслужил успеха си изцяло.

„Победата е само на Дара и на нейния екип.“

Певецът признава и че има мечта да бъде водещ на конкурса догодина.

„Ако имам възможност да бъда водещ на "Евровизия", това е моя мечта.“

За Филип Киркоров: „Има малко от всичко“

Костов коментира и изявленията на Филип Киркоров след победата на България.

Според него в думите на руския изпълнител има смесица от лични амбиции и его, но не вижда връзка между тях и успеха на българския представител.

„Победата е на Дара и само на Дара.“

„По-трудно е да бъдеш различен мъж“

Изпълнителят говори открито и за обществените реакции към начина, по който изглежда и се облича.

„Не се чувствам в безопасност всеки ден, когато излизам навън.“

По думите му хората често приемат различния външен вид като част от сценичния образ, но това не е така.

„Ако не бях артист, пак щях да бъда същият човек.“

„От четири години съм сам“

В края на разговора Кристиан Костов прави едно от най-личните си признания.

По думите му последната му връзка е приключила през 2022 г., а оттогава не е имал партньор.

„Четири години не съм имал никой до себе си.“

Най-големият му страх, както сам признава, е свързан с доверието.

„Страх ме е, че никога няма да има човек, на когото да мога да се доверя.“

Той казва още, че често има усещането, че хората го възприемат не като личност, а като публичен образ.

„Не ме гледат като човек, а като продукт.“

Въпреки трудностите Костов е категоричен, че няма намерение да променя себе си, за да бъде по-лесно приеман.

„Единственото, което мога да правя, е да бъда себе си.“