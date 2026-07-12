Какво е „синдром на болната сграда“ и защо в офиса ни боли глава

В летните жеги климатикът изглежда като истинско спасение. Той помага за поддържане на комфортна температура и предпазва от прегряване. Лекарите обаче предупреждават за другата страна на монетата.

За кои опасности от климатизацията може би не сте знаели.

Защо климатикът е жизненоважен в жегата

Основното предимство на охлаждането е да предпазва тялото от топлинно изтощение и опасностите от топлинен удар. Хладното помещение е от решаващо значение за възрастните хора и тези със сърдечни проблеми.

Освен това, спадът на температурата стимулира умствената дейност. Проучванията показват, че учениците в хладни помещения се представят значително по-добре на тестове, отколкото тези, които страдат от жега.

Прохладата също така насърчава здравия сън. Експертите съветват да се спи при температура от 15 до 19 градуса, тъй като това съответства на естествените биоритми на човек и помага да заспите по-бързо. Интересен факт е, че леката прохлада може да ускори метаболизма чрез активиране на кафявите мазнини.

Скрити опасности от климатизацията

Липсата на свеж въздух и замърсените филтри често провокират развитието на синдрома на болната сграда. Хората започват да се оплакват от редовни главоболия, умора, гадене и намалена концентрация.

Климатиците изсушават въздуха много. Това неизбежно води до суха кожа, дразнене на очите и дори временно замъглено зрение.

Постоянното излагане на студен въздух дразни дихателните пътища и причинява суха кашлица. Оборудването без подходяща поддръжка бързо се превръща в развъдник на микроби и алергени.

Струва си да се помни и за адаптацията на тялото ви. Колкото повече време прекарвате в изкуствено охладено помещение, толкова по-трудно ще ви бъде да понасяте естествената топлина навън.

Как да използвате охлаждането безопасно

За да получите само ползи от технологията за климатичен контрол, експертите съветват да следвате няколко прости правила: