След напрежението в региона: Иран и Оман обсъдиха сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток

И ранският министър на външните работи Абас Арагчи и неговият омански колега обмениха мнения относно „подходящи механизми“ за безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток в съответствие с Член 5 от Меморандума за разбирателство от Исламабад, предаде Ройтерс, като се позова на публикация на Арагчи в Телеграм.

По-рано днес ирански държавни медии съобщиха, че Арагчи е пристигнал в Оман.

Вчера държавната новинарска агенция на Ислямската република - ИРНА, обяви, че Арагчи оглавява делегация за разговори в Маскат относно двустранните отношения и регионалната обстановка, най-вече във връзка с Ормузкия проток.