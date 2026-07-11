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След напрежението в региона: Иран и Оман обсъдиха сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток

Иранският външен министър Абас Арагчи посети Оман за спешни разговори относно регионалната обстановка. Техеран и Маскат обсъдиха механизми за безопасното преминаване на кораби през стратегически важния за света Ормузки проток

11 юли 2026, 21:52
След напрежението в региона: Иран и Оман обсъдиха сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
Източник: БТА/АР

И ранският министър на външните работи Абас Арагчи и неговият омански колега обмениха мнения относно „подходящи механизми“ за безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток в съответствие с Член 5 от Меморандума за разбирателство от Исламабад, предаде Ройтерс, като се позова на публикация на Арагчи в Телеграм.

По-рано днес ирански държавни медии съобщиха, че Арагчи е пристигнал в Оман.

Вчера държавната новинарска агенция на Ислямската република - ИРНА, обяви, че Арагчи оглавява делегация за разговори в Маскат относно двустранните отношения и регионалната обстановка, най-вече във връзка с Ормузкия проток.

Източник: БТА/Владимир Арангелов    
Иран Оман Ормузки проток Абас Арагчи външна политика корабоплаване регионална сигурност двустранни отношения Маскат ИРНА
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