Любопитно

11 юли: Когато светът си затвори очите пред лицето на абсолютно зло

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски Надежда Неменски

11 юли 2026, 07:11
10 юли: Нощта, в която държавата капитулира пред „Наглите“

10 юли: Нощта, в която държавата капитулира пред „Наглите“
Отбелязваме 176 г. от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов

Отбелязваме 176 г. от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов
Нов световен рекорд: В Аржентина откриха грандиозна 26-метрова статуя на Лионел Меси

Нов световен рекорд: В Аржентина откриха грандиозна 26-метрова статуя на Лионел Меси
Тръмп забърка нов скандал, ФИФА взе безпрецедентното решение след разговор с него

Тръмп забърка нов скандал, ФИФА взе безпрецедентното решение след разговор с него
Разплаканият Роналдо вдигна фланелката на покойния Жота след драма на Мондиала, съдбовно съвпадение смрази Португалия

Разплаканият Роналдо вдигна фланелката на покойния Жота след драма на Мондиала, съдбовно съвпадение смрази Португалия
6 юли: Когато танковете не дойдоха, но си отиде един президент

6 юли: Когато танковете не дойдоха, но си отиде един президент
5 юли: Четири години от кошмара на столичния бул. „Черни връх“

5 юли: Четири години от кошмара на столичния бул. „Черни връх“
Гордост: Никола Цолов пренаписа историята с велика победа на „Силвърстоун“

Гордост: Никола Цолов пренаписа историята с велика победа на „Силвърстоун“

В средата на едно напечено балканско лято, когато по-голямата част от Европа мисли за почивки и спокойствие, в едно забравено от Бога градче в Босна и Херцеговина се разтварят вратите на истинския земен ад. Датата е 11 юли 1995 г. 

а по-малко от седмица там ще бъде извършено най-ужасяващото масово клане на европейска земя след края на Втората световна война. Сребреница – име, което дотогава звучи просто като географско понятие, се превръща в кървава рана в съвестта на човечеството и в символ на най-големия провал на международната общност, обещала „никога повече“.

Илюзията за сигурност под знамето на ООН

Преди да се стигне до фаталния юлски ден, Сребреница е обявена от Организацията на обединените нации за „безопасна зона“. Там, притиснати в анклава, са потърсили спасение десетки хиляди босненски мюсюлмани, бягащи от етническото прочистване в околните региони.

Гарант за техния живот са няколкостотин холандски миротворци от контингента на ООН (Dutchbat), въоръжени леко и притиснати от тежки бюрократични ограничения за използване на сила.

Когато по директива на политическия лидер Радован Караджич босненските сръбски сили започват своята офанзива, синята каска се оказва безпомощен щит. На 11 юли армията, предвождана от генерал Ратко Младич, влиза в Сребреница почти без съпротива.

Вълкът влиза в кошарата, а светът избира да гледа настрани, докато молбите на холандските командири за спешна въздушна подкрепа от НАТО потъват в лабиринтите на дипломатическото бездействие.

Разделението: Нощта, в която съдбата беше решена

Това, което последва в часовете след превземането на града, е хладнокръвно планирана и методично изпълнена операция по унищожение. Пред очите на уплашените и парализирани миротворци в Поточари, сръбските войници започват да разделят тълпата от бежанци.

Жените, децата и възрастните хора са натоварени на автобуси и депортирани извън територията. Мъжете и момчетата обаче – някои от тях едва навлезли в тийнейджърска възраст, са отделени настрана.

В очите на майките и съпругите това е последната прегръдка, последният поглед, който ще им остане. Над 8000 босненски мюсюлмани са затворени в хангари, училища и складове. Започва логистиката на смъртта.

В рамките на броени дни тези хора са извозвани на групи до отдалечени полета, край пътища и в гори, където са екзекутирани с куршум в тила. Изстрелите отекват денонощно сред хълмовете на Източна Босна, а багери бързат да зарият телата в масови гробове, които по-късно ще бъдат разкопавани и премествани отново и отново, за да се скрият следите от престъплението.

Кървавото наследство и викът за справедливост

Години наред майките от Сребреница търсят костите на своите синове из босненските чукари, идентифицирайки ги парче по парче чрез ДНК анализи. Международният трибунал в Хага по-късно беше категоричен и призна събитията от 11 юли 1995 г. за акт на геноцид.

Архитектите на това безумие – Радован Караджич и Ратко Младич, получиха своите доживотни присъди, но съдебните зали рядко могат да излекуват разкъсаната тъкан на едно общество.

  • Дръзкото бягство, което превърна Ел Чапо в мит

Има криминални хроники, които надхвърлят границите на реалността и звучат по-скоро като високобюджетен холивудски екшън. На 11 юли 2015 г. светът стана свидетел точно на такъв момент. Хоакин Гусман Лоера, по-известен като Ел Чапо – безмилостният лидер на картела Синалоа и най-издирваният наркобарон на планетата – буквално се изпари от килията си в най-строго охранявания затвор в Мексико, „Алтиплано“.

Бягството му не просто унижи мексиканското правителство; то разкри плашещите мащаби, инженерния гений и бездънните финансови ресурси на наркоимперията му.

Инженерното чудо под душ кабината

Затворът „Алтиплано“ се смяташе за непревземаема крепост със стени от подсилен бетон, заглушители за мобилни сигнали и денонощно термовизуално наблюдение. Системата обаче имаше една сляпа точка – личното пространство на затворника в банята. Точно там, под пода на душ кабината в килия номер 20, в 20:52 ч. Ел Чапо прекрачи границата на реалността.

Зад малкия отвор лежеше логистичен шедьовър – тунел с дължина над 1.5 километра, изкопан на 10 метра дълбочина под земята. Снабден с вентилация, електрическо осветление и релсов механизъм, по който се движеше специално модифициран мотоциклет, тунелът беше инженерно съоръжение, чието изграждане е отнело месеци и е струвало милиони долари.

Прокопаването му изискваше изнасянето на хиляди тонове пръст точно под носа на пазачите – ярък паметник на корупцията, пропила затворническата система до най-високо ниво. Гусман просто слезе под душа, качи се на мотоциклета и изчезна в мрака.

Ловът на човека и капанът на суетата

След като Хоакин Гусман излезе от другата страна на тунела в недостроена къща насред нищото, Мексико се събуди в състояние на шок. Стартира безпрецедентен по мащабите си международен лов на хора. Мексиканските специални сили, подпомагани активно от американското разузнаване и Агенцията за борба с наркотиците (DEA), обърнаха страната наопаки. Районът на Златния триъгълник в Мексико беше подложен на постоянна обсада.

В крайна сметка обаче, не технологиите, а човешката суета се оказа фатална за Ел Чапо. Докато се укриваше, той разви силна фиксация върху идеята да заснеме автобиографичен филм за своя живот, който да циментира легендата му. Гусман организира тайна среща в джунглата с холивудския актьор Шон Пен и мексиканската актриса Кейт дел Кастийо. Проследяването на техните комуникации и логистични стъпки даде на властите липсващите парчета от пъзела.

Последната гара: Операция „Черна лебед“

Близо шест месеца след дръзкото си изчезване – на 8 януари 2016 г., съдбата на Ел Чапо се запечата. Елитни части на мексиканската морска пехота щурмуваха тайната му къща в град Лос Мочис, Синалоа, в рамките на зрелищната операция „Черен лебед“ (Operación Cisne Negro). След ожесточена престрелка и пореден опит за бягство през градската канализация, наркобаронът най-накрая бе закопчан в откраднат автомобил на пътя.

Този път мексиканската държава не пое никакви рискове. За да се предотврати трети подобен сценарий, Хоакин Гусман Лоера бързо беше екстрадиран в САЩ. Днес той излежава доживотна присъда без право на замяна в ADX Florence в Колорадо – най-сигурния затвор тип Supermax в Америка, където слънчевата светлина е лукс, а тунелите са математически невъзможни.

Още събития на 11 юли:

  • 1960 г. – Публикуван е романът Да убиеш присмехулник на американската писателка Харпър Ли, в който става дума за расовата несправедливост.

Родени:

  • 1274 г. – роден е Робърт I, крал на Шотландия
  • 1864 г. – роден е Петър Дънов, български духовен водач
  • 1934 г. – роден е Джорджо Армани, италиански дизайнер
  • 1939 г. – роден е Марко Семов, български писател

Починали:

  • 1937 г. – умира Джордж Гершуин, американски композитор
  • 1989 г. – умира Лорънс Оливие, английски актьор и режисьор
  • 2007 г. – умира Лейди Бърд Джонсън, първа дама на САЩ
Автор: Надежда Неменски
Сребреница Геноцид Ел Чапо Бягство от затвора Ратко Младич Босна и Херцеговина Картел Синалоа 11 юли Петър Дънов Мексико
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Времето през уикенда: Слънчева събота и рязък завой на времето от неделя

Времето през уикенда: Слънчева събота и рязък завой на времето от неделя

11 юли: Когато светът си затвори очите пред лицето на абсолютно зло

11 юли: Когато светът си затвори очите пред лицето на абсолютно зло

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

„Дръзката“ история зад Статуята на свободата: Всичко, което трябва да знаете преди да я посетите

„Дръзката“ история зад Статуята на свободата: Всичко, което трябва да знаете преди да я посетите

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Dongfeng се нареди сред 10-те най-продавани марки в България

Dongfeng се нареди сред 10-те най-продавани марки в България

carmarket.bg
<p>Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия</p>
Ексклузивно

Правителството прие позиция за санкциите срещу Русия

Преди 1 ден
<p>Италия експулсира две руски аташета, замесили България</p>
Ексклузивно

Италия експулсира две руски аташета, замесили България

Преди 1 ден
Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей
Ексклузивно

Костадинов алармира за парти в Националния исторически музей

Преди 1 ден
България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София
Ексклузивно

България плаща, осъдена за побой над британски гражданин в София

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тайфунът „Бави“ принуди Тайван да евакуира над 14 000 души

Тайфунът „Бави“ принуди Тайван да евакуира над 14 000 души

Свят Преди 21 минути

Властите отмениха близо 1200 полета, а прогнозите предупреждават за проливни дъждове и опасност от свлачища

Класическият маникюр от 90-те, който принцеса Даяна обожаваше

Класическият маникюр от 90-те, който принцеса Даяна обожаваше

Любопитно Преди 34 минути

Изисканите ѝ нокти неизменно допълваха неподражаемия ѝ стил и непреходната ѝ елегантност

Има признаци, че Иран възстановява ядрената си програма

Има признаци, че Иран възстановява ядрената си програма

Свят Преди 9 часа

Сателитни изображения показват признаци, че Иран може би се опитва да възстанови ядрените си съоръжения

Атанасова за справката с полетите: Екселска таблица с невярно съдържание

Атанасова за справката с полетите: Екселска таблица с невярно съдържание

България Преди 9 часа

Атанасова: Публикувах и официални удостоверения от компетентните за граничен контрол

Има задържан за убийството на Ан Уидикомб

Има задържан за убийството на Ан Уидикомб

Свят Преди 10 часа

Известната консерваторка беше открита мъртва в дома си

Адвокат Божидар Терзийски: Похитителят на Наталия може да получи 10 г. затвор

Адвокат Божидар Терзийски: Похитителят на Наталия може да получи 10 г. затвор

България Преди 10 часа

Престъпление и наказание, но не по Достоевски, а по български

Почина вторият български космонавт Александър Александров

Почина вторият български космонавт Александър Александров

България Преди 11 часа

Това съобщи премиерът Румен Радев

Масов бой с близо 100 души в Кърнаре

Масов бой с близо 100 души в Кърнаре

България Преди 11 часа

Полицейски патрули остават там до пълното възстановяване на обществения ред

Тръмп: Иран ни помоли да продължим "преговорите". Ние се съгласихме

Тръмп: Иран ни помоли да продължим "преговорите". Ние се съгласихме

Свят Преди 11 часа

САЩ заявиха недвусмислено, че прекратяването на огъня е приключило!

АПИ планира цялостен ремонт на Аспаруховия мост

АПИ планира цялостен ремонт на Аспаруховия мост

България Преди 12 часа

Предстои сключването на споразумителен протокол между Агенцията и Община Варна

Кремъл: Разширяваме "буферната зона" в Украйна

Кремъл: Разширяваме "буферната зона" в Украйна

Свят Преди 12 часа

Песков обвини Украйна, че ескалира това, което Москва нарича "терористични“ действия

Войната в Украйна е все по-кървава и скъпа, кой печели и кой губи

Войната в Украйна е все по-кървава и скъпа, кой печели и кой губи

Свят Преди 13 часа

Руските сили в момента контролират около 118 000 квадратни километра от Украйна

Vivacom Job Lab показа пътя към реалната бизнес среда на 120 ученици

Vivacom Job Lab показа пътя към реалната бизнес среда на 120 ученици

България Преди 13 часа

Специален модул за изкуствен интелект и дигитални умения помогна на учениците да разберат как отговорно да използват AI

Бунтове и линч на невинен след брутално убийство на малко момиче

Бунтове и линч на невинен след брутално убийство на малко момиче

Свят Преди 14 часа

Майката на един от заподозрените отказа да приеме тялото му, защото "не е направил нищо добро"

ЕС с пет препоръки към България: от бюджета и данъците до здравеопазването

ЕС с пет препоръки към България: от бюджета и данъците до здравеопазването

Парите ни Преди 14 часа

Брюксел настоява за ограничаване на дефицита, по-справедлива данъчна система, борба със сивата икономика и намаляване на доплащането за лечение

<p>Кралица Камила се появи на &bdquo;Уимбълдън&ldquo; с трогателно бижу, посветено на внуците ѝ</p>

Скрит символ: Кралица Камила се появи на „Уимбълдън“ с трогателно бижу, посветено на внуците ѝ

Любопитно Преди 15 часа

Кралица Камила демонстрира перфектен летен стил на „Уимбълдън“, но истинският хит стана нейното златно колие. Оказа се, че бижуто крие таен символ, посветен на петимата ѝ внуци, които тя обожава да разглезва

Всичко от днес

От мрежата

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Ожънаха нивите в ДЛС "Кричим"

sinoptik.bg
1

Слънчево в края на седмицата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 11 юли, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 11 юли, събота

Edna.bg

Ямал: Нямаме никакъв страх от Франция

Gong.bg

Сделката между Лудогорец и Олимпиакос е пред финализиране

Gong.bg

Синът на Весела Лечева загина при инцидент в Гърция

Nova.bg

Слънчева събота с температури до 35 градуса

Nova.bg