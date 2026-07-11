11 юли: Когато светът си затвори очите пред лицето на абсолютно зло

6 юли: Когато танковете не дойдоха, но си отиде един президент

В средата на едно напечено балканско лято, когато по-голямата част от Европа мисли за почивки и спокойствие, в едно забравено от Бога градче в Босна и Херцеговина се разтварят вратите на истинския земен ад. Датата е 11 юли 1995 г.

а по-малко от седмица там ще бъде извършено най-ужасяващото масово клане на европейска земя след края на Втората световна война. Сребреница – име, което дотогава звучи просто като географско понятие, се превръща в кървава рана в съвестта на човечеството и в символ на най-големия провал на международната общност, обещала „никога повече“.

Илюзията за сигурност под знамето на ООН

Преди да се стигне до фаталния юлски ден, Сребреница е обявена от Организацията на обединените нации за „безопасна зона“. Там, притиснати в анклава, са потърсили спасение десетки хиляди босненски мюсюлмани, бягащи от етническото прочистване в околните региони.

Гарант за техния живот са няколкостотин холандски миротворци от контингента на ООН (Dutchbat), въоръжени леко и притиснати от тежки бюрократични ограничения за използване на сила.

Когато по директива на политическия лидер Радован Караджич босненските сръбски сили започват своята офанзива, синята каска се оказва безпомощен щит. На 11 юли армията, предвождана от генерал Ратко Младич, влиза в Сребреница почти без съпротива.

Вълкът влиза в кошарата, а светът избира да гледа настрани, докато молбите на холандските командири за спешна въздушна подкрепа от НАТО потъват в лабиринтите на дипломатическото бездействие.

Разделението: Нощта, в която съдбата беше решена

Това, което последва в часовете след превземането на града, е хладнокръвно планирана и методично изпълнена операция по унищожение. Пред очите на уплашените и парализирани миротворци в Поточари, сръбските войници започват да разделят тълпата от бежанци.

Жените, децата и възрастните хора са натоварени на автобуси и депортирани извън територията. Мъжете и момчетата обаче – някои от тях едва навлезли в тийнейджърска възраст, са отделени настрана.

В очите на майките и съпругите това е последната прегръдка, последният поглед, който ще им остане. Над 8000 босненски мюсюлмани са затворени в хангари, училища и складове. Започва логистиката на смъртта.

В рамките на броени дни тези хора са извозвани на групи до отдалечени полета, край пътища и в гори, където са екзекутирани с куршум в тила. Изстрелите отекват денонощно сред хълмовете на Източна Босна, а багери бързат да зарият телата в масови гробове, които по-късно ще бъдат разкопавани и премествани отново и отново, за да се скрият следите от престъплението.

Кървавото наследство и викът за справедливост

Години наред майките от Сребреница търсят костите на своите синове из босненските чукари, идентифицирайки ги парче по парче чрез ДНК анализи. Международният трибунал в Хага по-късно беше категоричен и призна събитията от 11 юли 1995 г. за акт на геноцид.

Архитектите на това безумие – Радован Караджич и Ратко Младич, получиха своите доживотни присъди, но съдебните зали рядко могат да излекуват разкъсаната тъкан на едно общество.

Дръзкото бягство, което превърна Ел Чапо в мит

Има криминални хроники, които надхвърлят границите на реалността и звучат по-скоро като високобюджетен холивудски екшън. На 11 юли 2015 г. светът стана свидетел точно на такъв момент. Хоакин Гусман Лоера, по-известен като Ел Чапо – безмилостният лидер на картела Синалоа и най-издирваният наркобарон на планетата – буквално се изпари от килията си в най-строго охранявания затвор в Мексико, „Алтиплано“.

Бягството му не просто унижи мексиканското правителство; то разкри плашещите мащаби, инженерния гений и бездънните финансови ресурси на наркоимперията му.

Инженерното чудо под душ кабината

Затворът „Алтиплано“ се смяташе за непревземаема крепост със стени от подсилен бетон, заглушители за мобилни сигнали и денонощно термовизуално наблюдение. Системата обаче имаше една сляпа точка – личното пространство на затворника в банята. Точно там, под пода на душ кабината в килия номер 20, в 20:52 ч. Ел Чапо прекрачи границата на реалността.

Зад малкия отвор лежеше логистичен шедьовър – тунел с дължина над 1.5 километра, изкопан на 10 метра дълбочина под земята. Снабден с вентилация, електрическо осветление и релсов механизъм, по който се движеше специално модифициран мотоциклет, тунелът беше инженерно съоръжение, чието изграждане е отнело месеци и е струвало милиони долари.

Прокопаването му изискваше изнасянето на хиляди тонове пръст точно под носа на пазачите – ярък паметник на корупцията, пропила затворническата система до най-високо ниво. Гусман просто слезе под душа, качи се на мотоциклета и изчезна в мрака.

Ловът на човека и капанът на суетата

След като Хоакин Гусман излезе от другата страна на тунела в недостроена къща насред нищото, Мексико се събуди в състояние на шок. Стартира безпрецедентен по мащабите си международен лов на хора. Мексиканските специални сили, подпомагани активно от американското разузнаване и Агенцията за борба с наркотиците (DEA), обърнаха страната наопаки. Районът на Златния триъгълник в Мексико беше подложен на постоянна обсада.

В крайна сметка обаче, не технологиите, а човешката суета се оказа фатална за Ел Чапо. Докато се укриваше, той разви силна фиксация върху идеята да заснеме автобиографичен филм за своя живот, който да циментира легендата му. Гусман организира тайна среща в джунглата с холивудския актьор Шон Пен и мексиканската актриса Кейт дел Кастийо. Проследяването на техните комуникации и логистични стъпки даде на властите липсващите парчета от пъзела.

Последната гара: Операция „Черна лебед“

Близо шест месеца след дръзкото си изчезване – на 8 януари 2016 г., съдбата на Ел Чапо се запечата. Елитни части на мексиканската морска пехота щурмуваха тайната му къща в град Лос Мочис, Синалоа, в рамките на зрелищната операция „Черен лебед“ (Operación Cisne Negro). След ожесточена престрелка и пореден опит за бягство през градската канализация, наркобаронът най-накрая бе закопчан в откраднат автомобил на пътя.

Този път мексиканската държава не пое никакви рискове. За да се предотврати трети подобен сценарий, Хоакин Гусман Лоера бързо беше екстрадиран в САЩ. Днес той излежава доживотна присъда без право на замяна в ADX Florence в Колорадо – най-сигурния затвор тип Supermax в Америка, където слънчевата светлина е лукс, а тунелите са математически невъзможни.

Още събития на 11 юли:

1960 г. – Публикуван е романът Да убиеш присмехулник на американската писателка Харпър Ли, в който става дума за расовата несправедливост.

Родени:

1274 г. – роден е Робърт I, крал на Шотландия

1864 г. – роден е Петър Дънов, български духовен водач

1934 г. – роден е Джорджо Армани, италиански дизайнер

1939 г. – роден е Марко Семов, български писател

Починали: