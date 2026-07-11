Почитаме жената, донесла вярата в Киевска Русия

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Коя е света равноапостолна княгиня Олга и какво се знае за нейното дело

Василена Василева Василена Василева

11 юли 2026, 10:07
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Н а 11 юли Българската православна църква почита паметта на света равноапостолна княгиня Олга – една от най-почитаните личности в историята на християнството в Киевска Русия, чиято дейност поставя основите за покръстването на източните славяни.

Имен ден празнуват Олга, Оля и Олег. Имената произхождат от древноскандинавското „Hailaga”, което означавало „посветен на боговете” и по-късно преминало в „Хелги”, значещо „благословен”.

Според някои исторически източници княгиня Олга е била внучка на българския владетел свети Борис-Михаил Покръстител, макар тази хипотеза да не е единодушно приета от всички изследователи.

Олга е съпруга на киевския княз Игор I. След неговата смърт през 945 г. тя поема управлението на Киевска Русия като регент на малолетния си син Светослав.

По това време държавата все още е езическа, но християнството вече постепенно се разпространява, а в Киев и други градове съществуват малки християнски общности. Макар синът ѝ Светослав да остава привърженик на езичеството, той не преследва християните.

  • Кръщението в Константинопол

По време на посещението си в Константинопол през 957 г. княгиня Олга е приета с големи почести от византийския император Константин VII Багренородни и от патриарх Полиевкт.

След като се запознава с християнското учение, тя приема свето Кръщение и получава името Елена.

Според староруските летописи именно тя първа насочва своя внук, бъдещия княз Владимир, към християнската вяра.

През следващите години княгиня Олга активно насърчава разпространението на християнството в земите на Киевска Русия. Тя умира на 11 юли 969 г.

Нейното дело е продължено от княз Владимир, който през 988 г. приема християнството и покръства народа на Киевска Русия – събитие, сравнявано по значение с Покръстването на България, извършено повече от век по-рано от свети Борис-Михаил.

Киевският летописец Нестор пише за княгиня Олга:

„Тя била предтеча на християнството в нашата земя... както зорницата пред слънцето, тъй тя светела сред неповярвалите люде.“

  • Какво още почита Църквата на 11 юли

На този ден православната църква възпоменава и чудото при мощите на света Евфимия Всехвална, станало по време на Четвъртия вселенски събор в Халкидон през 451 г. Според църковното предание именно чрез това чудо било потвърдено православното вероучение по време на събора.

На 11 юли се почита и паметта на свети Софроний (Сахаров) (1896–1993) – известен руски православен богослов и духовник, дългогодишен атонски монах и основател на манастира „Св. Йоан Предтеча“ в графство Есекс, Англия. Той е сред най-значимите православни духовни авторитети на XX век.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
Света княгиня Олга 11 юли Имен ден Православие Киевска Русия Покръстване Българска православна църква Константинопол Княз Владимир Свети Борис-Михаил
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