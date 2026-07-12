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След удари на САЩ: Иранска атака срещу ОАЕ, тревога в Бахрейн и Катар

Техеран отвърна на американската операция с ракетни удари по държави от Персийския залив, а рискът от по-широк регионален конфликт рязко нарасна

Василена Василева Василена Василева

12 юли 2026, 07:30
След удари на САЩ: Иранска атака срещу ОАЕ, тревога в Бахрейн и Катар
Източник: iStock Photos

Н апрежението в Близкия изток достигна нова критична точка, след като Иран предприе ракетни атаки срещу Обединените арабски емирства (ОАЕ), а в Катар и Бахрейн бяха задействани мерки за въздушна тревога. Ескалацията идва само часове след като Съединените щати нанесоха удари по цели на иранска територия в отговор на нападение срещу търговски кораб в стратегическия Ормузки проток.

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Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи, че страната е подложена на ракетна атака от Иран, предаде Франс прес. Засега няма официална информация за жертви или нанесени материални щети.

Междувременно властите в Бахрейн активираха сирените за въздушна тревога и призоваха гражданите да потърсят укритие. В Катар жители на столицата Доха съобщиха за силни експлозии, а журналисти на Франс прес са станали свидетели на прехващане на ракети в небето над южните части на града.

Катарските власти изпратиха извънредно предупреждение до всички мобилни телефони в страната с призив хората да останат на безопасни места до второ нареждане.

Близкият изток на ръба: Нова размяна на удари между САЩ и Иран

  • Американските удари

По-рано през деня Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ) обяви, че е започнало военна операция срещу Иран, след като ирански сили атакуваха плаващия под кипърски флаг контейнеровоз „Галакси“ в Ормузкия проток, съобщи Ройтерс.

Според американските военни при нападението един от членовете на екипажа е в неизвестност. Корабът е получил сериозни повреди, включително пожар в машинното отделение, което е направило невъзможно продължаването на плаването му.

Изданието Axios съобщава, че американските удари са били насочени срещу военни цели в района на Ормузкия проток. Малко след началото на операцията иранската държавна телевизия Press TV съобщи за няколко експлозии в южните градове Бушехр и Асалуйе, без да уточнява какви са пораженията или дали има пострадали.

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  • Защо Асалуйе и Бушехр са ключови

Двата града имат стратегическо значение за Иран.

Асалуйе е центърът на иранската газова индустрия. Там се намира инфраструктурата, обслужваща гигантското находище „Южен Парс“, което Иран споделя с Катар и което се смята за най-голямото доказано находище на природен газ в света. Районът е от жизнено значение за иранската икономика и е основен източник на приходи от износ на енергийни суровини.

Бушехр, разположен на брега на Персийския залив, е дом на единствената действаща атомна електроцентрала в Иран. Всяка военна активност в района поражда опасения от риск за критична инфраструктура и възможно разширяване на конфликта.

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  • Ормузкият проток – една от най-важните точки за световната икономика

Ормузкият проток е сред най-стратегическите морски коридори в света. През него ежедневно преминава приблизително една пета от глобалната търговия с петрол, както и значителни количества втечнен природен газ.

Всяка ескалация в района има потенциала да предизвика сериозни сътресения на международните енергийни пазари, да повиши цените на петрола и да засегне световната икономика.

Настоящата размяна на удари бележи поредна опасна стъпка в конфронтацията между Вашингтон и Техеран и увеличава риска от по-широк регионален конфликт, в който могат да бъдат въвлечени и други държави от Персийския залив. Международната общност следи развитието на ситуацията с нарастващо безпокойство, тъй като нова ескалация би могла да има последици далеч извън границите на региона.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
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