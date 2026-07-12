След инцидент с кораб: Ормузкият проток е затворен до второ нареждане

В оенноморските сили на Иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обявиха, че затварят Ормузкия проток до второ нареждане. Решението идва след инцидент с плавателен съд и повишава напрежението в един от най-важните морски пътища за световната търговия с петрол.

Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб

Ормузкият проток е стратегически важен морски маршрут, свързващ производителите на петрол от Близкия изток с ключови пазари в Азия, Европа и Северна Америка. Всяко прекъсване на корабоплаването през него има потенциал да повлияе на световните цени на енергията.

Официалната причина: Нарушение на безопасността на корабоплаването

Според официално изявление на КГИР, разпространено от иранската държавна телевизия ИРИБ, са били произведени предупредителни изстрели по посока на плавателен съд. Посочва се, че корабът е изключил своя транспондер и се е опитал да премине по неразрешен маршрут, с което е "изложил на заплаха безопасността на корабоплаването". Плавателният съд е бил спрян.

В изявлението се отправя и директно предупреждение. "Ако врагът използва този инцидент като претекст и предприеме някаква грешна стъпка, той ще срещне съкрушителен отговор", добавят от КГИР.

Иран официално затвори Ормузкия проток до второ нареждане

Този инцидент е поредният в дългата история на напрежение в Ормузкия проток, който често се превръща в арена на конфронтации между Иран и международни военноморски сили, патрулиращи в региона.