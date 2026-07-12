Свят

След инцидент с кораб: Ормузкият проток е затворен до второ нареждане

Според официално изявление на КГИР са били произведени предупредителни изстрели по посока на плавателен съд

Василена Василева Василена Василева

12 юли 2026, 07:46
След инцидент с кораб: Ормузкият проток е затворен до второ нареждане
Източник: AP/БТА

В оенноморските сили на Иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обявиха, че затварят Ормузкия проток до второ нареждане. Решението идва след инцидент с плавателен съд и повишава напрежението в един от най-важните морски пътища за световната търговия с петрол.

Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб

Ормузкият проток е стратегически важен морски маршрут, свързващ производителите на петрол от Близкия изток с ключови пазари в Азия, Европа и Северна Америка. Всяко прекъсване на корабоплаването през него има потенциал да повлияе на световните цени на енергията.

  • Официалната причина: Нарушение на безопасността на корабоплаването

Според официално изявление на КГИР, разпространено от иранската държавна телевизия ИРИБ, са били произведени предупредителни изстрели по посока на плавателен съд. Посочва се, че корабът е изключил своя транспондер и се е опитал да премине по неразрешен маршрут, с което е "изложил на заплаха безопасността на корабоплаването". Плавателният съд е бил спрян.

В изявлението се отправя и директно предупреждение. "Ако врагът използва този инцидент като претекст и предприеме някаква грешна стъпка, той ще срещне съкрушителен отговор", добавят от КГИР.

Иран официално затвори Ормузкия проток до второ нареждане

Този инцидент е поредният в дългата история на напрежение в Ормузкия проток, който често се превръща в арена на конфронтации между Иран и международни военноморски сили, патрулиращи в региона.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Ормузки проток Иран КГИР напрежение търговия с петрол корабоплаване военноморски сили Близък изток геополитика морска сигурност
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